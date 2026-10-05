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Mundial Sub 17

Chile en Mundial Sub 17 Qatar 2026: Calendario de partidos, rivales y horarios

La FIFA hizo oficial los detalles de la programación de los encuentros de La Roja de Ariel Leporati en la cita planetaria que se jugará en Medio Oriente.

Por Alfonso Zúñiga

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La Selección Chilena ya tiene calendario para disputar el Mundial Sub 17.
© Comunicaciones FFCHLa Selección Chilena ya tiene calendario para disputar el Mundial Sub 17.

En poco más de un mes y medio, la Selección Chilena volverá a jugar una Copa del Mundo, cuando a partir del sábado 21 de noviembre comience su participación en el Mundial Sub 17, al cual acude por segundo año consecutivo y se realiza en Qatar.

Luego que en el 2025 quedara afuera de la ronda final por apenas un gol de diferencia, el equipo que dirige Ariel Leporati está en Europa realizando su preparación para la cita planetaria, de la mano de jóvenes con experiencia en Primera, como es el caso de Felipe Raipán.

En mayo se conoció que Chile será parte del Grupo J en el Mundial Sub 17, junto a Estados Unidos, Montenegro y Argelia. Pues bien, durante la presente jornada fue la FIFA quien anunció en sus canales oficiales el calendario de partidos que tendrá en el evento.

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El camino de La Roja en el Mundial Sub 17 Qatar 2026

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

  • Chile vs. Argelia / 12:30 horas / Pitch 7, Mansour Muftah (Aspire Zone)

MARTES 24 DE NOVIEMBRE

  • Chile vs. Estados Unidos / 11:30 horas / Pitch 3, Bader Bilal (Aspire Zone)

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

  • Chile vs. Montenegro / 12:00 horas / Pitch 3, Bader Bilal (Aspire Zone)

Recordemos que al ser una Copa del Mundo de 48 equipos, clasificarán a 16° de final los dos mejores de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros, por lo que las chances para el equipo de Leporati son importantes si consigue buenos resultados.

En síntesis

  • La Selección Chilena dirigida por Ariel Leporati ya afina detalles para el Mundial en Qatar.
  • El combinado nacional debutará el 21 de noviembre frente a Argelia por el Grupo J del torneo.
  • Luego se medirá ante Estados Unidos y Montenegro buscando avanzar a los dieciseisavos de final.
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