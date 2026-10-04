El comienzo de la postemporada en la Liga Femenina 2026 no hizo más que ratificar las sólidas campañas que durante la temporada regular hicieron el campeón Colo Colo, la sorpresa Universidad Católica y el tercer grande Universidad de Chile.

Las albas, por ejemplo, no tuvieron inconvenientes en golear a Deportes Iquique por 4-0 para meterse en semifinales, gracias a los goles de la colombiana Ángela Clavijo (24′, 27′), la goleadora Mary Valencia (57′) y la argentina Estefanía Banini (57′).

El próximo escollo que enfrentará Colo Colo en la Liga Femenina será Coquimbo Unido, quien pese a igualar por 2-2 ante Palestino en el Complejo Las Rozas, fue gracias a la victoria en la ida por la cuenta mínima que se meten en la próxima instancia, repitiéndose lo que ocurrió en 2025 donde las campeonas avanzaron.

Liga Femenina tiene sus semifinalistas

En la otra parte del cuadro, quien cumplió con un trámite fue la U, que en Maipú no tuvo inconvenientes para golear por 6-1 a Huachipato con goles de Rebeca Fernández (12′), Fátima Acosta (28′, 86′), Karen Fuentes (37′) y Llanka Groff (63′, 65′), más el descuento de Viviana Torres (57′).

Su rival es la revelación de esta temporada en la Liga Femenina. Es que Católica acabó segunda en fase regular por diferencia de gol y en el Claro Arena necesitó de la anotación de Valentina Navarrete (7′) para vencer a Unión Española y meterse por primera vez en la instancia después de 13 años.

Así las cosas y a falta de la oficialización por parte de la ANFP, las semifinales serán entre Colo Colo y Coquimbo, con ida en el puerto y la vuelta en La Pintana, además del Clásico Universitario, con el primer duelo en Maipú y la revancha en el Claro Arena. Quienes ganen clasificarán a la Copa Libertadores 2027.

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En síntesis