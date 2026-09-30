Las azules enfrentarán a Nacional de Uruguay, mientras las albas se estrenarán ante Corinthians de Brasil.

La Copa Libertadores Femenina 2026 ya tiene definido su calendario y contará nuevamente con presencia chilena. Universidad de Chile y Colo Colo disputarán la fase de grupos del torneo continental, que será en Ecuador.

El certamen comenzará el 15 de octubre y la fase grupal se extenderá hasta el 22 de octubre, mientras que la fase final está programada para los días 24 y 25 del mismo mes.

Colo Colo debuta el 15 de octubre ante Corinthians en Libertadores.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina?

Las albas serán las primeras representantes chilenas en salir a la cancha. Colo Colo debutará el jueves 15 de octubre, a las 15:00 hrs ante Corinthians de Brasil, por el Grupo A.

Las dirigidas por Tatiele Silveira compartirá su zona con Corinthians, Universidad de Chile y otros equipos que completan la competencia, buscando avanzar a los cuartos de final.

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¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile tendrá su estreno un día después. Las azules enfrentarán a Nacional de Uruguay el viernes 16 de octubre, a las 19:00 hrs. en su primer partido por el Grupo B.

De esta manera, ambos equipos chilenos ya conocen la fecha y horario para sus estrenos en el torneo de clubes femeninos de Sudamérica.

La fase de grupos será clave para las representantes nacionales, ya que los equipos que terminen entre los dos primeros lugares de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

En resumen…