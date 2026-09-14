Las Albas ya conocen a sus rivales para el certamen continental y ahora esperan la programación de sus partidos.

Colo Colo Femenino ya comienza a mirar de lleno su participación en la Copa Libertadores 2026, uno de los grandes desafíos que tendrá el equipo dirigido por Tatiele Silveira durante la recta final de la temporada.

Tras el sorteo realizado por Conmebol en Paraguay, las Albas quedaron ubicadas en el Grupo 1, donde deberán enfrentar a Corinthians de Brasil, Caracas de Venezuela y Colombia 2, representante que todavía falta por definir.

Ahora la principal interrogante pasa por conocer cuándo juega Colo Colo y cuáles serán las fechas de sus partidos en la fase de grupos.

Colo Colo prepara su gran desafío en la Libertadores Femenina 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2026?

Por ahora, Conmebol todavía no oficializa las fechas, horarios y orden de los partidos de Colo Colo frente a Corinthians, Caracas y Colombia 2.

La programación debería ser anunciada durante los próximos días, instancia en la que las Albas conocerán cuándo harán su estreno y el calendario completo de la fase de grupos.

Lo que sí está confirmado es que la competencia comenzará el jueves 15 de octubre y finalizará el sábado 31 de octubre, por lo que todo el torneo se desarrollará en poco más de dos semanas.

Colo Colo llegará a Ecuador con la misión de mejorar su última participación. En la edición 2025 alcanzó las semifinales, donde fue eliminado por Deportivo Cali, y posteriormente terminó en el cuarto lugar.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: Grupo 1 con Corinthians, Colo Colo, Caracas y Colombia 2; Grupo 2 con Independiente del Valle, Belgrano, Universitario y Palmeiras; Grupo 3 con Cruzeiro, Liga de Quito, Bolívar y Olimpia; y Grupo 4 con Colombia 1, Libertad, Nacional y Universidad de Chile.

Colo Colo está en el Grupo A – Captura Conmebol.

En resumen…