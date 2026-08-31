La UC fue multada con 5.000 dólares por Conmebol y recibió dos advertencias por infracciones de seguridad ante Estudiantes.

Universidad Católica recibió malas noticias desde la Conmebol. El organismo sudamericano sancionó económicamente a los Cruzados por hechos ocurridos durante su visita a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores.

La Comisión Disciplinaria aplicó una multa de 5.000 dólares por infracciones al Reglamento de Seguridad registradas en el empate 1-1 disputado el pasado 11 de agosto en Argentina.

La resolución fue adoptada el 26 de agosto y el dinero será descontado automáticamente de los ingresos que Católica reciba de Conmebol por derechos de televisión o patrocinio.

La sanción responde a infracciones al Reglamento de Seguridad ante Estudiantes.

¿Por qué Conmebol multó a Universidad Católica?

La principal infracción corresponde al artículo 24 literal a) del Reglamento de Seguridad, relacionado con la instalación de textiles en las tribunas.

La normativa establece que banderas, pancartas, lienzos y otros elementos similares no pueden obstaculizar la visibilidad de los diferentes sectores del estadio.

Pero no fue la única observación. Conmebol también emitió dos advertencias contra Universidad Católica por incumplimientos de los artículos 24 literal h) y 26 literal m).

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El primero regula la altura de los textiles instalados en los alambrados que separan las tribunas del campo de juego,mientras que el segundo prohíbe que los aficionados escalen rejas, barreras, muros, postes u otras estructuras que no estén destinadas para ese uso.

Conmebol advierte a la UC

Más allá de la multa, el organismo entregó una advertencia importante a los Cruzados. En caso de repetirse una infracción de igual o similar naturaleza, Universidad Católica podría exponerse a nuevas consecuencias por reincidencia, bajo la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario.

La resolución fue dictada por el juez único Eduardo Gross Brown y, según establece el documento, no admite recurso.

En resumen…