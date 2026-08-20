La serie está 0-0 tras la ida y el ganador avanzará directamente a cuartos de final del torneo Conmebol.

Corinthians y Rosario Central definirán este jueves a uno de los clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. La llave llega completamente abierta luego del 0-0 registrado en el Gigante de Arroyito.

Rosario Central tuvo las ocasiones más claras en la ida, con Ángel Di María como uno de sus principales protagonistas, pero Corinthians logró resistir y ahora definirá la serie como local.

Corinthians y Rosario Central se jugan el paso a cuartos de Copa Libertadores

Corinthians vs. Rosario Central: Horario y dónde ver

Coquimbo Unido y Platense, juegan este miércoles 19 de agosto a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Neo Química Arena, por por la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, esta irá completamente en vivo por la señal de ESPN Premium. También contará con transmisión vía ONLINE , por la plataforma de streaming Disney+ , exclusivamente para usuarios del plan Premium.

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Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 48 (HD)*

Probables formaciones

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Memphis Depay y Pedro Raul.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

En resumen…