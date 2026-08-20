Una triste jornada vivieron Vicente Pizarro y Jorge Almirón con Rosario Central, ya que quedaron eliminados de la Copa Libertadores 2026 ante Corinthians.

Luego de igualar sin goles en condición de local en la ida de los octavos de final, los Canallas iban por la clasificación a Sao Paulo, tierra siempre difícil para los visitantes. Sin embargo, el trámite los favoreció con una situación inesperada, pero igual dijeron adiós.

Corinthians los eliminó

El primer tiempo no tuvo muchas llegadas y las emociones quedaron guardadas para la segunda parte, donde terminó pasando de todo y Corinthians selló su paso a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Rosario Central se lamentará por mucho tiempo.

El partido era muy equilibrado y hasta fome, pero en el 58′ se rompió con una tarjeta roja. El juez venezolano Alexis Herrera fue llamado por el VAR y ahí se percató de una fuerte infracción de Raniele. No dudó en expulsarlo, dejando al Timao con uno menos ante los Canallas.

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Rosario Central se quedó con ventaja numérica, pero no fueron capaces de aprovecharlo. Jorge Almirón pecó de “amarrete” para animar a sus jugadores e ir por el triunfo, y en el país de la samba se lo terminaron haciendo pagar muy caro.

En el minuto 80, una pelota muerta le dio vida a Corinthians. Memphis Depay lanzó un tiro libre con mucho veneno al área, el cual fue desviado por Breno Bidon lo suficiente como para poner el 1-0. Locura total entre los brasileños. De ahí en más, el Timao aguantó con dientes y uñas, cerrando la victoria y clasificación a cuartos de final.

De esta manera, se acaba la aventura de Rosario Central en la Copa Libertadores. Vicente Pizarro estuvo todo el duelo en la banca, mientras es probable que Jorge Almirón, que ya venía siendo cuestionado, no siga en su cargo tras esta fea derrota. Corinthians por su parte enfrentará a Estudiantes de La Plata en la ronda de los ocho mejores de América.