La IA analizó los números, los últimos resultados y antecedentes de la primera rueda para entregar su pronóstico.

La edición 200 del Superclásico está a la vuelta de la esquina y los números entregan argumentos para ambos lados. Este domingo, Colo Colo y Universidad de Chile se medirán en el Estadio Nacional, duelo clave en la lucha por el campeonato.

Para elaborar un pronóstico, la IA puso sobre la mesa la actualidad de ambos equipos, sus resultados recientes, junto al antecedente del primer Superclásico de la temporada.

Colo Colo y Universidad de Chile enfrentarán el Superclásico 200 en el Estadio Nacional.

La IA se inclina por la U

El principal punto a favor de los Albos es su campaña. Colo Colo llega como líder con 46 puntos en 19 partidos, gracias a 15 victorias, un empate y tres derrotas. Con 40 goles a favor, aunque vienen de igualar 2-2 ante O’Higgins después de haber derrotado 2-1 a Unión La Calera.

La U, en tanto, aparece segunda con 36 unidades, pero atraviesa un momento que puede cambiar cualquier pronóstico. Los azules acumulan cinco victorias consecutivas y vienen de derrotar 3-1 a Deportes Limache.

ver también Superclásico 200: confirman al árbitro que tendrá su debut ante Colo Colo y U. de Chile

Hay otro antecedente importante, Universidad de Chile ya derrotó a Colo Colo esta temporada. El pasado 1 de marzo, los azules se impusieron por 1-0 en el Estadio Monumental.

Por lo que llegan con la confianza de haber ganado en este primer enfrentamiento. La IA también considera la solidez defensiva del equipo universitario, que ha recibido apenas 13 goles en 19 fechas.

Con todos estos elementos sobre la mesa, el pronóstico se inclina levemente por el conjunto azul. Las probabilidades estimadas son de 42% para una victoria de Universidad de Chile, 31% para el empate y 27% para un triunfo de Colo Colo.

¿El resultado exacto? La IA se la juega por un 2-1 para la U, en un partido cerrado que podría definirse durante el segundo tiempo.

Eso sí, el análisis tiene una conclusión clara: Colo Colo llega mejor en la tabla, pero Universidad de Chile llega mejor en cuanto a dinámica reciente. Ese contraste puede marcar la diferencia en el Superclásico 200.

En resumen…