El técnico de los azules confirma el regreso del uruguayo, pero guarda cautela para el compromiso ante Colo Colo.

Universidad de Chile alista su plantel para enfrentar el Superclásico 200, cuando en la jornada del domingo deban recibir a Colo Colo en el Estadio Nacional, por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

Una de las novedades que sorprendió a los hinchas fue ver a Octavio Rivero entrenando normal junto a sus compañeros, algo que ilusiona en la previa del duelo más importante del fútbol chileno.

Por lo mismo, fue le propio técnico Fernando Gago quien explicó el momento que está viviendo el goleador uruguayo, dejando en claro que “le estamos buscando el momento indicado”.

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Octavio Rivero está muy cerca de volver en la U

Fernando Gago conversó con TNT Sports en la previa del Superclásico, donde abordó muchos temas del plantel de Universidad de Chile, incluida la opción del regreso de Octavio Rivero.

“Octavio está en la fase final y esos tiempos son muy cortos, hay que encontrarle bien el momento indicado, donde se sienta cómodo y se sienta bien, donde veamos que cuando entre no salga más“, explicó el argentino.

En ese sentido, deja en claro que la ida no es apurarlo, pero que le hacen un seguimiento, entendiendo las ganas que tiene para volver a brillar con la camiseta de la U, donde sólo ha disputado dos partidos oficiales en el año.

“Eso es lo que buscamos en cada entrenamiento, de que pueda entrenar la gran parte con el equipo y a partir de ahí, decido yo para cuando va estar convocado“, finalizó.