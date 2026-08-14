El delantero se pone a punto y está en la última etapa de reintegro deportivo, por lo que puede ser considerado para el Superclásico.

Universidad de Chile atraviesa el mejor momento de la temporada y se posiciona en el segundo lugar de la tabla de la Liga de Primera, aunque aún lejos del líder Colo Colo.

Los azules vienen de vencer a Palestino en un apretado encuentro, y se mantienen a 12 unidades de los albos, con la opción de descontar la próxima semana, cuando se juegue el Superclásico.

La U tiene que medirse este sábado ante Deportes Limache en Quillota, sin embargo, mira de reojo el encuentro contra Colo Colo, porque puede ser determinante para la definición del torneo.

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Octavio Rivero se esfuerza para estar disponible para el Superclásico

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, puede tener un “refuerzo” extra de cara al partido con el Cacique, ya que Octavio Rivero entra en su etapa final de recuperación.

El delantero uruguayo se está poniendo a punto en el CDA, y según dio a conocer Bolavip, el ariete podría ser la gran sorpresa del cuadro azul y sueña con entrar en la convocatoria para el choque con Colo Colo.

Octavio Rivero se pone a punto en la U. Foto: Universidad de Chile

Octavio Rivero apenas suma 92 minutos con la camiseta de la U en la temporada y no ha podido marcar goles. El charrúa fue operado de una sinovitis en la rodilla izquierda y recién está de vuelta.

La U podría tener un “refuerzo” para el cierre del torneo y así Rivero se puede sumar a Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero, como los delanteros disponibles para Fernando Gago.

En síntesis

Universidad de Chile marcha segunda a 12 puntos del líder Colo Colo.

marcha segunda a del líder Colo Colo. El entrenador Fernando Gago enfrentará este sábado a Deportes Limache .

enfrentará este sábado a . El delantero Octavio Rivero suma solo 92 minutos en la temporada.

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¿Cuándo y a qué hora juega Deportes Limache vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Deportes Limache y Universidad de Chile por la fecha 19 de la Liga de Primera se jugará este sábado 15 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera