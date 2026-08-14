El líder del Partido de la Gente llenó de elogios al alcalde de Santiago y dijo sentirse como el presidente del Real Madrid a la hora de reclutar nombres para su sector.

Franco Parisi es una figura que siempre da que hablar en materia política y también en cuanto al fútbol. Durante sus campañas presidenciales, el líder del Partido de la Gente (PDG) se ha paseado con camisetas del fútbol chileno por el país.

Esta vez, el político le hizo un enorme guiño al Real Madrid. Durante una conferencia de prensa post reunión con Mario Desbordes, alcalde de Santiago, Parisi sacó a flote su faceta futbolera en materia internacional.

“¿Hay una invitación directa al alcalde para integrarse al PDG?”, le consultaron al hombre del PDG. Parisi, quien llenó de elogios al ex Renovación Nacional, salió jugando y se comparó con el presidente de los merengues.

Parisi y su comparación con el amo de los fichajes

Si hace unos días atrás Aníbal Mosa dijo que no le gustaba el apodo de “Florentino Mosa”, Franco Parisi lució con orgullo su comparación con Florentino Pérez. El político habló de un fichaje para el Partido de la Gente, invocando al hombre del Real Madrid.

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“Sería un tremendo nombre (Mario Desbordes). Ya que en Europa está la época de los fichajes, me siento como Florentino Pérez fichando, pero hay que respetar los tiempos y las formas”, dijo el líder del PDG.

Siguiendo con sus elogios al ex ministro de la Derecha de Chile, Parisi aseguró que “el alcalde (Desbordes) ha sido sumamente claro que quiere ser independiente, pero creo que las buenas ideas seducen y las buenas intenciones que tenemos”.

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“Creo que la figura de Chile que tiene en la mente el gran alcalde Mario Desbordes es muy similar y contingente a lo que está viviendo el PDG y es una invitación abierta a todos los que se tienen que sumar”, cerró el futbolero político.