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Chile

Natalia Duco deja el Gobierno: Presidente Kast acepta renuncia como Ministra del Deporte

A cinco meses de asumir el cargo, la ex integrante del Team Chile deja su lugar tras denuncia de Contraloría por uso de auto fiscal para actividad particular.

Por Alfonso Zúñiga

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Natalia Duco deja el Ministerio del Deporte tras cinco meses.
© PhotosportNatalia Duco deja el Ministerio del Deporte tras cinco meses.

Ya es oficial. Luego de la denuncia que realizó en su contra la Contraloría General de la República por el eventual mal uso de un vehículo fiscal, el Presidente José Antonio Kast comunicó que aceptó la renuncia de Natalia Duco como Ministra del Deporte.

En un comunicado oficial de la Oficina de Comunicaciones gubernamental, el Mandatario informó que dio visto bueno a la salida tanto de la ex lanzadora de bala como de Andrés Otero en el cargo de Subsecretario del Deporte, a contar de este momento.

“El Gobierno agradece la labor desempeñada por la ex Ministra y el ex Subsecretario, y les desea el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales”, finaliza el comunicado que confirma la salida de Duco a cinco meses de asumir.

¿Por qué renuncia Duco al Ministerio del Deporte?

La Contraloría General inició una investigación contra la ex atleta por “mal uso de vehículo fiscal“, cuando el 23 de abril asistió a una actividad de celebración ajena a sus labores para el Estado. Incluso el diario La Tercera mostró imágenes del evento.

El clip exhibe a Duco y su equipo de trabajo en una reunión que ocurrió en el sector capitalino de Lo Curro, donde compartieron funcionarios del Ministerio y la Subsecretaría del Deporte, quienes aparecen cantando karaoke y con botellas de diversa índole.

La otrora doble finalista de Juegos Olímpicos en Londres 2012 y Río 2016 deja el Gobierno como una de las tres autoridades peor evaluadas del Gobierno de Kast, según la encuesta Cadem, con apenas el 30 por ciento de aprobación a su gestión.

Natalia Duco deja el Gobierno: Presidente Kast acepta renuncia como Ministra del Deporte

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En síntesis

  • El Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de Natalia Duco como Ministra del Deporte.
  • La ex atleta fue acusada por la Contraloría por el presunto mal uso de un vehículo fiscal.
  • Natalia Duco deja el cargo tras cinco meses y como una de las peores evaluadas por Cadem.
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