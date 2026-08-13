El meta de 25 años proveniente de Banfield llega en calidad de préstamo hasta junio del 2027, con una millonaria opción de compra por su pase.

Cuando todo parecía indicar que Universidad de Chile iba a cerrar su participación en el mercado de fichajes con los arribos de los argentinos Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart, además de la vuelta de Igor Lichnovsky, da un golpe a pocas horas del cierre.

Desde Argentina, el periodista César Luis Merlo confirmó que el cuadro laico llegó a un acuerdo con Banfield para hacerse de los servicios del arquero Facundo Sanguinetti de 25 años, para que pelee por el puesto con el, hasta ahora, inamovible Gabriel Castellón.

En cuanto a las condiciones contractuales, el especialista en fichajes afirma que el guardameta llega a la U de Chile en calidad de préstamo por un año, es decir, hasta el final de la primera rueda del 2027, por un costo de US$150 mil dólares, más otros US$40 mil sujetos al cumplimiento de objetivos.

Ahora, si llegado el momento, los azules quisieran quedarse con el pase de Sanguinetti, dentro del acuerdo existe una cláusula de opción de compra del mismo, el cual Banfield tasó en US$1 millón de la moneda estadounidense.

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Los números de Sanguinetti para llegar a la U de Chile

Surgido en la cantera del Taladro, el portero que mide 1.82 metros de estatura fue el arquero y capitán del equipo. Jugó todos los encuentros tanto del torneo Apertura como las primeras cuatro jornadas del Clausura, además de dos lances por Copa Argentina.

Previo a arribar en la U de Chile, Facundo Sanguinetti sumó un total este año de 1.980 minutos en 22 encuentros, donde recibió 25 goles en contra y mantuvo su valla invicta en seis duelos. No recibió amonestaciones durante la temporada.

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En síntesis