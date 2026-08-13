Fue seleccionado en Argentina, mide un metro 82 y ahora la U lo busca como cuarto refuerzo

El Bulla sigue metido en el mercado de fichajes y ahora puede abrochar al golero Facundo Sanguinetti que milita en Banfield.

Universidad de Chile sigue en busca de un cuarto refuerzo en el mercado de fichajes. Los azules quieren remecer la ventana de contrataciones y van por un último nombre para reforzar todas sus líneas.

El elenco de Fernando Gago marcha como escolta de Colo Colo a 12 puntos. Pero hay confianza en asegurar el segundo lugar y ganárselo a la UC para clasificar directo a Copa Libertadores. Y además está a pleno el anhelo de lograr un remontazo histórico y devolverle la mano al archirrival por lo ocurrido en 2024.

ver también Igor Lichnovsky llega para sumarse a su amada U de Chile: “Es un choque emocional”

Pero para esa hazaña Gago necesita nuevos nombres. Hasta el minuto se consigna la llegada de Tobías Reinhart, Igor Lichnovsky y Gonzalo Reyna. Pero este último ingresa como juvenil y no ocupa cupo de extranjero ni tampoco se cuenta entre las tres plazas disponibles para reforzar en este mercado.

Por lo mismo, en Azul Azul se mueven a contrarreloj para conseguir el último objetivo de Fernando Gago: un nuevo portero para competir con Gabriel Castellón.

El cuarto refuerzo que busca la U

Desde Argentina reportan que ya se tomó la decisión y se apunta a una de las jóvenes promesas de la liga trasandina. Así lo informó Germán García Grova que reveló que la U se fija en el portero titular de Banfield.

Tweet placeholder

“U de Chile negocia con Banfield por Facundo Sanguinetti”, reportó este jueves. La fórmula sería un “préstamo con cargo y con opción de compra del arquero de 25 años”.

El portero de 1, 84 metros es titular en el taladro y solo en este 2026 ya acumula 22 partidos disputados. Además ya defendió la camiseta de Argentina en las juveniles. Por lo que se viven horas claves ya que el cierre del mercado de fichajes es este jueves 13 de agosto a las 23:59 horas.