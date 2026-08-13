El DT albo le tiró la pelota a Aníbal Mosa por un fichaje de última hora en el cierre del libro de pases. Suena fuerte el delantero de la Roja.

Fernando Ortiz habló de todo y no esquivó ningún tema en el cierre del libro de pases en la Liga de Primera. Ahí el DT de Colo Colo le puso presión al equipo tras sufrir en el último duelo ante Unión La Calera y se refirió a un posible último refuerzo.

“Corregimos errores durante la semana. Seguimos trabajando, la segunda rueda es más difícil. Los jugadores saben que la competencia diaria es permanente. Los que están en el campo saben que es para tener un mejor funcionamiento del equipo”, avisó.

Ante la ola de rumores de un batacazo por Bruno Barticciotto, quien no seguirá en Talleres, el DT salió jugando como siempre, pero la dejó boteando. Con total sinceridad, Ortiz abordó el tema.

Fernando Ortiz y el “tapado” en Colo Colo

Tirándole la pelota a Aníbal Mosa, Fernando Ortiz avisó que siempre puede haber algún refuerzo sorpresivo de última hora. Esta tarde noche vence el plazo para fichar en Colo Colo y el resto de equipos de la Liga de Primera.

Photosport / Bruno Barti.

“Estoy contento con el plantel que tengo. El presidente sabe bien los puestos a reforzar y veremos, a veces hay sorpresas“, la tiró, dejando un enigmático mensaje el argentino.

En relación a los refuerzos con que ya cuenta, el Tano valoró que “Iván Román trae ritmo de juego. Ayer se incorporó a los entrenamientos, sabe que tiene competencia con sus compañeros. Todavía no decido si está para ir al banco o para jugar”.

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“Vozinha está trabajando muy bien, ha hecho doble turno y está en condiciones de competir. Está siendo evaluado día a día, no he tomado ninguna decisión”, cerró el entrenador albo.