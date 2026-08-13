El ex entrenador del Cacique aprueba el arribo del delantero, quien no es considerado en Talleres de Córdoba y le buscan club.

Una nueva oportunidad de mercado se le presenta a Colo Colo justo en el día en que se cierra el libro de pases, porque surge la opción del fichaje del delantero Bruno Barticciotto.

El delantero chileno no es considerado por Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba, elenco que quiere mandar a préstamo al atacante, que tiene contrato hasta finales de 2027 en el cuadro argentino.

La posibilidad de que Bruno Barti llegue a Colo Colo fue analizada por el ex DT del Cacique Gualberto Jara, quien reaccionó con alegría tras conocer la chance que se le da al elenco popular.

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Gualberto Jara aprueba fichaje de Bruno Barticciotto a Colo Colo

El director técnico paraguayo dice que la opción del ex seleccionado nacional es buena, sobre todo por todo lo que conllevaría su contratación, con la sombra de su padre, Marcelo Barticciotto, dando vueltas el Monumental.

“Podría ser. Me gusta la opción, es una buena carta para Colo Colo. Tuvo la opción de jugar en ligas competitivas como Argentina y México, donde tuvo buenos momentos en el pasado. Puede ser una buena alternativa”, dijo el guaraní.

Bruno Barticciotto vuelve a sonar en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Es un jugador interesante, destaca porque es un jugador de equipo, que puede jugar en varios puestos de ataque y tiene gol”, agregó.

Por último, Gualberto Jara destacó que Bruno Barticciotto puede ser bien recibido en el Monumental, gracias a lo que hizo su padre en el club.

“Sería bueno que llegue a Colo Colo, además, creo que el apellido lo va a ayudar mucho, le va a servir para sobrellevar varias situaciones, entre ellas la presión, sabiendo que es un ídolo y un símbolo dentro del club. Es una buena opción”, cerró.

En síntesis

Bruno Barticciotto es opción a préstamo en Colo Colo tras el cierre de pases.

es opción a préstamo en Colo Colo tras el cierre de pases. Jorge Sampaoli no considerará al delantero chileno en Talleres de Córdoba para esta temporada.

no considerará al delantero chileno en Talleres de Córdoba para esta temporada. Gualberto Jara aprobó la llegada del atacante a Colo Colo por su versatilidad táctica.

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