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Copa Libertadores

Coquimbo Unido deja abierta la serie ante Platense: ¿qué necesita para avanzar en Copa Libertadores?

El conjunto pirata igualó 1-1 y deberá definir su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por Franccesca Arnechino

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Coquimbo Unido igualó 1-1 con Platense en octavos de final de Copa Libertadores.
© PhotosportCoquimbo Unido igualó 1-1 con Platense en octavos de final de Copa Libertadores.

Coquimbo Unido consiguió un agónico empate 1-1 ante Platense en Buenos Aires, resultado que mantiene completamente abierta la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto chileno comenzó abajo en el marcador tras el gol de Luciano Giméneza los 35 minutos. Cuando parecía que la derrota era inevitable, apareció Guido Vadalá en el 90+4′ para darle vida al elenco aurinegro de cara a la revancha.

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¿Qué necesita Coquimbo Unido para clasificar?

Con el 1-1 de la ida, la llave quedó completamente igualada y no existe ventaja para ninguno de los dos equipos.

Por ello, Coquimbo Unido necesita ganar la revancha para asegurar directamente su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Un nuevo empate, independiente del marcador, llevará la definición directamente a los lanzamientos penales. En caso de perder, el equipo chileno quedará eliminado de la competencia.

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La revancha se disputará el miércoles 19 de agosto, desde las 18:00 hrs, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Será una oportunidad histórica para el cuadro pirata, que busca meterse entre los ocho mejores equipos del continente.

Además del avance deportivo, la clasificación tendrá un importante premio económico: el equipo que consiga el boleto a cuartos de final recibirá US$1,7 millones por parte de la Conmebol.

En resumen…

  • Coquimbo Unido empató 1-1 ante Platense en Buenos Aires.
  • Para clasificar, necesita ganar la revancha; otro empate lleva a penales.
  • La vuelta será el 19 de agosto a las 18:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.
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