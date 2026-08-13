El conjunto pirata igualó 1-1 y deberá definir su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido consiguió un agónico empate 1-1 ante Platense en Buenos Aires, resultado que mantiene completamente abierta la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto chileno comenzó abajo en el marcador tras el gol de Luciano Giméneza los 35 minutos. Cuando parecía que la derrota era inevitable, apareció Guido Vadalá en el 90+4′ para darle vida al elenco aurinegro de cara a la revancha.

Coquimbo quiere seguir con vida en Copa Libertadores

¿Qué necesita Coquimbo Unido para clasificar?

Con el 1-1 de la ida, la llave quedó completamente igualada y no existe ventaja para ninguno de los dos equipos.

Por ello, Coquimbo Unido necesita ganar la revancha para asegurar directamente su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Un nuevo empate, independiente del marcador, llevará la definición directamente a los lanzamientos penales. En caso de perder, el equipo chileno quedará eliminado de la competencia.

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La revancha se disputará el miércoles 19 de agosto, desde las 18:00 hrs, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Será una oportunidad histórica para el cuadro pirata, que busca meterse entre los ocho mejores equipos del continente.

Además del avance deportivo, la clasificación tendrá un importante premio económico: el equipo que consiga el boleto a cuartos de final recibirá US$1,7 millones por parte de la Conmebol.

En resumen…