El entrenador de Platense conoce muy bien al arquero de Coquimbo y parecía que sabía lo que iba a ocurrir.

Diego Sánchez tuvo una actuación soñada con la camiseta de Coquimbo Unido en Copa Libertadores. Quien lo sufrió en primera persona fue Martín Palermo, quien sabe de la calidad del arquero.

Platense lo ganaba por 1-0 y en el minuto 82 tenía un penal a su favor. Sin embargo, apareció la enorme figura del Mono. No solo contuvo el lanzamiento desde los 12 pasos a Guido Mainero, sino que también el rebote que le quedó a Nicolás López. Guido Vadalá puso el 1-1 en los descuentos.

¿Martín Palermo sabía cosas?

Martín Palermo arribó a Platense hace solo unas semanas. El histórico ex delantero de Boca Juniors ya había tenido un buen paso por el Calamar, por lo que ante el desafío de la Copa Libertadores, no dudaron en recurrir a un viejo conocido.

Los argentinos estaban sacando la tarea adelante e incluso tenían la opción de aumentar la ventaja con el lanzamiento penal, pero Diego Sánchez apareció en todo su esplendor para amargar al equipo local. El Titán parecía saber cosas.

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Una vez sancionada la pena máxima, la cámara de ESPN se quedó con el técnico de Platense. Lejos de estar contento, Palermo estuvo muy nervioso en todo momento. Miraba para el suelo, para los lados, menos hacia la cancha. Cuando observó el remate, hizo un pequeño gesto de malestar. Se echó un chicle a la boca y esbozó una sonrisa nerviosa.

En una de esas, Martín Palermo sospechaba que la película no terminaría bien para Guido Mainero. El “optimista del gol” dirigió a Diego Sánchez en Unión Española entre 2016 y 2018, por lo que conoce muy bien la calidad del Mono como atajador de penales.

Coquimbo Unido y Platense jugarán el partido de vuelta el próximo miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los dirigidos por Hernán Caputto intentarán meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.