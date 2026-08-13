Benjamín Gazzolo destacó al cuadro pirata tras el 1-1 ante Platense y aseguró que el plantel apunta a competir por todo en esta temporada.

Coquimbo Unido salió fortalecido de su visita a Argentina. El cuadro pirata rescató un 1-1 ante Platense por la ida de octavos de final de Copa Libertadores y ahora tendrá la oportunidad de definir la serie en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Aunque el equipo chileno no mostró su mejor versión durante el primer tiempo, logró reaccionar en la segunda mitad y encontró el empate en los descuentos.

Para Benjamín Gazzolo, esa capacidad de reacción refleja el carácter que ha mostrado el plantel durante una temporada en la que compite en distintos frentes.

“Creo que ellos en el primer tiempo, con el ímpetu de ser local, estuvieron más presentes en nuestro lado de la cancha y nos llegaron más, pero una vez ya adaptados a la cancha nos pudimos sentir mejor”, explicó el defensor tras el partido.

Coquimbo Unido busca seguir avanzando en Copa Libertadores 2026

Gazzolo destaca al “Mono” Sánchez

El zaguero valoró especialmente la reacción del equipo después del descanso, cuando Coquimbo logró mostrar una versión más cercana a la que viene exhibiendo durante el año.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Diego Sánchez, quien tuvo una actuación decisiva al detener un penal en los minutos finales. Gazzolo no escatimó elogios para el experimentado arquero, destacando su importancia en este tipo de definiciones.

“El ‘Mono’ tiene esas cositas que nos ayudan bastante en el tema de los penales; es un arquero de mucha experiencia, nos transmite mucha seguridad. Agradecidos con él por habernos salvado”, sostuvo.

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Ahora Coquimbo Unido deberá aprovechar la localía para buscar el paso a los cuartos de final. La revancha ante Platense se disputará el miércoles 19 de agosto, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El plantel, eso sí, no esconde su ambición. “Estamos peleando en todos los campeonatos y queremos ir por todo. Es difícil, pero este equipo no tiene límites”, afirmó Gazzolo.

El conjunto pirata tendrá así una nueva oportunidad para extender una campaña que ya se instaló entre las más importantes de su historia internacional.

En resumen…