El capitán del Romántico Viajero comunicó su fuerte decisión en medio de su mayor polémica.

Un secreto a voces, terminó de ser confirmado por el propio protagonista: Marcelo Díaz anunció su retiro del fútbol con la camiseta se Universidad de Chile.

El volante que fue bicampeón de América con la selección chilena, decidió no comunicar su deseo de dar un paso al costado y colgar los botines con la camiseta de sus amores. La temporada 2026 no ha sido fácil para el capitán del Romántico Viajero.

El anuncio de Marcelo Díaz

Marcelo Díaz regresó a Universidad de Chile en 2024, luego de varios intentos fallidos. Desde entonces, su deseo era vivir en el CDA su último paso por el fútbol. Luego de buenos rendimientos bajo el mandato de Gustavo Álvarez, en este 2026 todo cambió.

A final de la temporada 2025, Díaz fue intervenido quirúrgicamente del tobillo izquierdo. Desde entonces, no logró volver a tener continuidad ni con Francisco Meneghini ni con Fernando Gago. Esto habría empujado al volante de 39 años a decir adiós.

A través de un extenso video en Instagram, Marcelo Díaz anunció que se retira del fútbol. El capitán del Romántico Viajero terminará la temporada 2026 y colgará los botines, por lo que de aquí a fin de año vivirá sus últimos duelos como profesional.

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