El central vuelve al CDA luego de 12 años en Europa, Asia y México. En el Romántico Viajero celebran su fichaje.

Universidad de Chile aceleró al cierre del mercado de pases y aseguró el regreso de Igor Lichnovsky. Desde los históricos del Bulla, le dan “like” al nuevo defensa del club.

El Romántico Viajero ya había incorporado a Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart, pero Fernando Gago quería a un defensa luego de que se cayera la llegada de Valentín Gauthier al no superar los exámenes físicos. Pues bien, ahora la directiva le cumplió su deseo.

La vuelta de Lichnovsky

Fue el propio Igor Lichnovsky quien confirmó su vuelta a Universidad de Chile y en las próximas horas se debería oficializar el movimiento. Héctor Pinto, quien dirigió al central de 32 años en las divisiones menores, aprueba el regreso del oriundo de Peñaflor.

“Lo tuvimos en el grupo de proyección junto con Valber Huerta que era un gran jugador también. Bienvenido, creo que es un muy buen futbolista, conoce a la U y la gente lo quiere. Es un buen refuerzo“, indicó el técnico campeón con los Azules en el Apertura 2004 a RedGol.

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Una opinión similar tiene Marcos González, quien compartió camarín con Lichnovsky en la U en el 2011. “Igor tiene mucha calidad, es un jugador que tiene una trayectoria en buenos equipos. Salió campeón en varios clubes en México, entonces es un jugador que llega a aportar y sabe lo que es vestir una camiseta con la presión de ser campeón“, explicó Lobo del Aire.

Igor lichnovsky se fue desde Universidad de Chile en 2014, luego de haber ganado tres títulos y ser parte del equipo multicampeón de Jorge Sampaoli. Jugó en Porto, Sporting de Gijón, Real Valladolid, Necaxa, Cruz Azul, Al Shabab, Tigres, América y Fatih Karagumruk. Dio diez vueltas olímpicas fuera de Chile.

“Yo creo que es la persona indicada y puede ser un gran aporte. Además viene de una exigencia mayor. Está haciendo las cosas bien y pensando de buena manera. Es de la U, formado en el club y sabe lo que es el equipo”, remarcó Héctor Pinto.

Lichnovsky debutó en 2011 en U. de Chile y partió en 2014. Imagen: Photosport

“No lo puedo comparar conmigo, pero él igual hizo inferiores en la U, debutó ahí y a nosotros como canteranos eso nos marca mucho. Por el cariño y por la trayectoria deportiva que tiene, no hay duda que es un buen refuerzo. La U da un salto en calidad, ya que es seleccionado y ha sido campeón. Tiene una muy bonita carrera”, cerró Marcos González.