El central con paso por la selección nacional tuvo escasa actividad en el Lecce y ahora jugará en la Liga de Primera este segundo semestre.

Matías Pérez es uno de los defensas con más proyección en el fútbol chileno, quien ya participó en duelos de la Roja a nivel juvenil. El defensor formado en Curicó viene de defender al Lecce de Italia, donde poco y nada jugó.

Por eso mismo, a sus 21 años tendrá una revancha en su carrera y es un hecho que retorna a nuestro país a buscar continuidad. El central de 1.92 metros es nuevo refuerzo de Club Deportes La Serena.

“Matías Pérez rumbo a La Serena en calidad de préstamo”, informó el periodista Gianluca Di Marzio, de Sky Sport en Italia. Se espera que el equipo granate lo oficialice en las próximas horas.

Los números de Matías Pérez en el Lecce

Matías Pérez tuvo poca actividad en el Lecce de Italia. Llamó la atención su inclusión como titular en un duelo ante Juventus, pero fue reemplazado a los 35 minutos y después desapareció del mapa del club italiano.

El jugador nacido en Curicó Unido tiene en su currículum la campaña del debut en 2024, donde jugó 17 encuentros por los torteros en Primera B. Ahí despertó el interés extranjero, considerando su inclusión también en la selección chilena juvenil.

Su buen rendimiento y proyección hicieron que el Lecce de Italia pusiera sus ojos sobre él, donde en julio del 2025 fue comprado por el equipo. Su contrato es hasta 2028, por lo que su inactividad provocó que partiera a préstamo en este mercado.

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En Deportes La Serena buscará relanzar su carrera y, de paso, salvar del descenso al equipo granate. Los hombres de Felipe Gutiérrez ocupan el lugar 13° de la Liga de Primera y están a tres puntos de bajar a Primera B, previo a la fecha 19.