Mauricio Pinilla quedó muy enojado con Canal 13 luego de que despidieran a su ex esposa Gisella Gallardo. "Algo cerdo", lo definió.

Muy revuelta está la farándula chilena luego de que Canal 13 despidiera a Gisella Gallardo, panelista del programa . Mucho se especuló que fue por conflictos con Pamela Díaz.

Quien reaccionó a este asunto fue Mauricio Pinilla, ex pareja de Gallardo, quien manifestó su rabia por lo que sucedió en esta determinación.

“Es una asquerosidad, algo cerdo, mala clase. No me lo esperaba de Canal 13. Que Canal 13 se olvide de mí para todo tipo de entrevistas, porque lo que hicieron realmente no tiene nombre”, señaló en Página 7.

“No estoy molesto, estoy muy molesto. Conozco a los productores. Sacarla cuando estaba creciendo… era un canal respetable. Me buscan para todas las weas, ahora no me llamen más”, dijo el ex jugador de la selección chilena.

La defensa de Pinilla a Gisella Gallardo

Pinilla manifestó que admiraba lo que realizaba la madre de sus hijos en el panel del programa “Hay que decirlo”.

“Ella capacitada, haciéndolo de la mejor manera, trabajando de la mejor manera. Había aprendido muchísimo, lo hacía muy bien y que la saquen así como así, no se hace. Es una asquerosidad”, aclaró.

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Ahora lo que le preocupa es la salud de su ex mujer. “Sale de una operación de la clínica, estoy preocupado para saber de la intervención de la cervical. Salió todo bien, estamos más tranquilos“, aclaró.