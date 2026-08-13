Revelan oscuro panorama para Gustavo Quinteros en Independiente: “Lo van a echar”

El cuadro del Rojo cayó por 4-0 ante Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Argentina. El periodista Gastón Edulcoración aseguró que se quebró la relación entre el DT y los dirigentes.

Independiente de Gustavo Quinteros tropezó y feo. El cuadro del Rojo quedó eliminado de Copa Argentina ante el modesto Atlético Tucumán por 4-0.

Para peor, el elenco rey de copas tuvo la chance de abrir el marcador a los 30 minutos. Pero el remate desde los doce pasos de Santiago Montiel pegó en el vertical derecho y solo avecinó una jornada para el olvido.

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Tampoco fue una jornada ideal para los chilenos. Maxi Gutiérrez tuvo que salir a los 22 minutos por lesión. En el complemento ingresó Lautaro Millán y Luciano Cabral, pero tampoco lograron revertir el marcador.

A tal punto que ni Santiago Mele pudo disfrutar de su debut. Pero la guinda de la torta vino con el pitazo final. Los hinchas cantaron “que se vayan todos” y Quinteros fiel a su estilo le puso el pecho a las balas.

El portero que rechazó a Colo Colo, sumó sus primeros minutos en el Rojo y lo hizo con cuatro goles en contra donde dejó mucho que desear en sus reacciones.

“Yo como entrenador siempre cumplo mis contratos. No se me pasó por la cabeza abandonar. Salga primero o último. Esto me da fuerza para trabajar y si lo podemos sacar adelante”, recalcó el ex DT del Cacique.

Gastón Edul destapa que van a echar a Gustavo Quinteros

Pese a la confianza de Quinteros, el periodista Gastón Edul dejó la grande al revelar que la dirigencia de Independiente tiene listo el sobre azul para su salida del cargo.

Gastón Edul indicó que este jueves despiden a Gustavo Quinteros

“Lo quieren echar. No porque perdió con Tucumán, sino porque gastó a los dirigentes. Dijo que él cumple los contratos. Que no piensa en renunciar”, indicó de entrada en el stream junto a Davo Xeneize.

“Esto no es responsabilidad de él ni de los jugadores. Dijo que Independiente viene fracasando hace muchos años. Le echo la culpa a los dirigentes y tiene razón”, recalcó el comunicador.

Por lo que durante la jornada de este jueves se esperan novedades con el futuro del adiestrador de 61 años.