El nuevo entrenador del equipo ecuatoriano mira al conjunto azul para reforzar al poderoso elenco estudiantil.

A pesar de los severos líos extradeportivos por lo que atraviesa Universidad de Chile, debido a la formalización de Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, el equipo laico está teniendo buenos resultados en la cancha.

El entrenador de la U, Fernando Gago, le está sacando buen rendimiento a su plantel, que por ahora es firme candidato a pelear el Chile 2 con Universidad Católica. Además, espera cualquier caída del líder Colo Colo para meter presión.

Justo cuando los resultados deportivos acompañan a la tienda laica, hay ruido por una posible partida de un jugador importante en el camarín universitario.

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Gustavo Álvarez quiere a Franco Calderón para Liga de Quito

Un entrenador que sigue en el corazón de muchos hinchas de la U es el argentino Gustavo Álvarez, quien arribó hace semanas a Liga Deportiva Universitaria de Quito, y mira al cuadro laico para reforzarse.

En el medio ecuatoriano Mundo Deportivo EC dieron a conocer que el ex DT de San Lorenzo tiene en la mira a Franco Calderón, importante en la U bajo su mandato, pero que perdió la titularidad con Fernando Gago.

Franco Calderón es seguido por Liga de Quito. Foto: Andres Pina/Photosport

“El entrenador albo habría solicitado la incorporación del defensor argentino Franco Calderón”, explicó el citado medio.

Luego, agregan el deseo del estratega argentino, que quiere un zaguero para el cuadro quiteño: “Gustavo Álvarez considera a Calderón una opción para fortalecer la zaga del conjunto universitario“.

Liga de Quito tiene mucha actividad en el segundo semestre de 2026, porque jugará la fase final de la Copa Libertadores y se medirá con Mirassol por los octavos.

En síntesis

Franco Calderón es opción para reforzar a Liga de Quito tras pedido de Gustavo Álvarez.

es opción para reforzar a tras pedido de Gustavo Álvarez. El entrenador Fernando Gago mantiene a Universidad de Chile peleando el cupo Chile 2.

mantiene a Universidad de Chile peleando el cupo Chile 2. Liga de Quito enfrentará a Mirassol en octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera