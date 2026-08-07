Celebra Fernando Gago: nuevo refuerzo de la U puede debutar antes de lo imaginado

Tobías Reinhart alegra al DT azul ya que recibió el CTI para jugar el domingo. Además encontró casa en Santiago.

Universidad de Chile quiere seguir en racha positiva y prepara equipo estelar para este domingo cuando reciba a Palestino por la fecha 18 de la Liga de Primera.

Para ello, Fernando Gago podrá contar con su nuevo gran refuerzo como Tobías Reinhart. El volante trasandino fue presentado está semana y se suma para afianzar la defensa azul.

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“La llamada de un club tan grande como la U siempre te mueve. Me gusta tener la pelota. La hinchada acá es increíble. No veo la hora de saltar a la cancha”, recalcó el jugador de 26 años.

Llegada que alegró a Fernando Gago ya que para este domingo no podrá contar con Lucas Barrera por acumulación de tarjetas ni con Israel Poblete por lesión muscular. Por lo que la llegada del Reggina de Italia calzó perfecto.

Sin embargo, el propio DT de la U puso en duda su debut por la falta del CTI, más conocido como el Certificado de Transferencias Internacionales.

“Falta la habilitación, si llega creo que estará disponible. No te voy a decir, no lo sé, no te voy a dar el equipo”, alertó Gago este viernes en conferencia de prensa.

La dos novedades que recibe el nuevo refuerzo de Universidad de Chile

Pero lo que fue un reclamo de Fernando Gago rápidamente se solucionó en el CDA. Esto debido a que durante está tarde se confirmó la llegada del mencionado CTI. Por lo que ahora depende del DT la inclusión de Tobías Reinhart para la citación de este domingo.

“Me acaba de llegar la información de que arribó el CTI de Tobías Reinhart, por lo que puede ser convocado para este domingo ante las bajas que tiene la U en el mediocampo”, detalló Andrea Hernández en TNT Sports.

Pero esa no fue la única alegría para Reinhart. Esto porque además de tener la documentación para jugar, también encontró nueva casa en Santiago para comenzar su adaptación a Chile.

Tobías Reinhart encontró arriendo en Chile y ya espera su debut por la U

Así lo informó Christian Millar, el reconocido asesor inmobiliario en sus redes sociales. “Terminando una larga jornada laboral, gracias hermano por la paciencia. Vamos que sacamos tu nuevo hogar en Chile. Éxito en Universidad de Chile”, destacó en una postal con el refuerzo que ahora cuenta las horas para jugar en el Estadio Nacional.