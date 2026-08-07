“Falta el clásico”: Multicampeón con la U se ilusiona con devolverle la mano a Colo Colo con histórico remontazo

Cristián Castañeda entregó su voto de confianza a Fernando Gago y confía en que será una campaña de aquellas este 2026.

Universidad de Chile renueva las energías para este segundo semestre. Con Fernando Gago ya acumula una importante racha de victorias y sigue con la fe intacta para un histórico remontazo en la Liga de Primera.

Más allá de las polémicas fuera de la cancha a nivel dirigencia, la U elevó su nivel con Eduardo Vargas como estandarte. Además recuperó a Charles Aránguiz y Lucas Assadi, y la irrupción de Gonzalo Reyna ilusiona en su llegada al equipo.

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A esto ese suma que acumula cuatro victorias al hilo entre Copa Chile y la Liga de Primera. En este último, incluso superaron a la UC y ahora son el único escolta de Colo Colo.

Por lo mismo, Gago enfatizó que está toda la confianza puesta en alcanzar al archirrival. “El objetivo que tenemos es llegar a la última fecha con posibilidades. Estoy más que claro que ese es el compromiso que tiene el plantel”, aseguró el trasandino.

Pese a estar a 12 unidades, todavía tiene siete partidos de local, entre ellos el Superclásico en el Estadio Nacional. Por lo que el hincha también se ilusiona con revertir la distancia con los albos.

Lo que puede comenzar a concretarse si Colo Colo deja puntos en su visita frente a Calera y la U suma de a tres ante Palestino en el Coloso de Ñuñoa.

Histórico de la U se ilusiona con remontada: “Hay que ir por ese objetivo”

El anhelo de Fernando Gago suma bonos entre los históricos de la U. Así lo confirmó Cristián Castañeda en conversación con Redgol.

El Mundialista de Francia 98 se ilusiona con el rendimiento del equipo y no baja los brazos con una remontada tan épica como las que ya protagonizó en la U entre los seis títulos que consiguió con el Bulla.

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“Mientras hayan posibilidades hay que pelearla”, enfatizó “Scooby Doo”. “Lo que dijo Gago le salió de adentro. Más allá de las estadísticas, mientras esté la chance hay que ir por ese objetivo”, recalcó.

“Hay un clásico de por medio, si se gana se acorta la distancia. Falta todavía. Son pocas posibilidades, peor mientras haya el 1% hay que ir por eso”, agregó Castañeda.

Incluso el oriundo de San Vicente de Tagua Tagua destacó la labor de Gago que no se ha nublado con el tema dirigencia y la investigación por el caso Sartor.

“Seguramente escuchó rumores, pero no estaba al tanto de lo que pasaba. Ni uno como hincha sabe todavía que pasa realmente. Está bien que separe lo deportivo. Repercute el tema, pero él como técnico tiene que mantenerlo lejos para que no contamine el ambiente”, sentenció.