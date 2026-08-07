Es agente FIFA, fue intermediario en la llegada de Vozinha y ahora alucina con Arturo Vidal en Colo Colo: “Leyenda chilena”

Joan Compte fue uno de los encargados de concretar la llegada del portero caboverdiano y aprovechó su visita en Chile para compartir con el King.

Colo Colo remeció el mercado de fichajes con la llegada de Vozinha. El mejor portero del Mundial 2026, tras una larga teleserie, finalmente llegó a Chile y es el nuevo refuerzo del Cacique.

Josimar José Évora Dias fue presentado el miércoles en el Estadio Monumental y ahora debe ponerse apunto para lograr el visto bueno de Fernando Ortiz en el arco de los albos.

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Pero la llegada de Vozinha estuvo marcada por los intensos trabajos que realizó Blanco y Negro. Así lo reveló Daniel Morón quien indicó que todo inició con el contacto con Luciano Duthu, el mismo agente de Gustavo Quinteros, Leo Gil y Claudio Aquino.

Sin embargo, en la negociación también hubo otro intermediario clave como Joan Compte Morales. El español, que también es agente FIFA, fue clave en apoyar la llegada del golero a Chile y trabajó en conjunto con su representante Bernardo Vasconcelos. Lo que reveló en sus redes sociales y que alivió al os hinchas que por instantes pensaron que el fichaje estaba caído.

“Muy feliz de haber intermediado en el fichaje de Vozinha por el gigante chileno. Agradecido al jugador y a su representante Bernardo por la confianza así como a mi buen amigo Luciano por todo”, destacó junto con una postal con la figura del Mundial.

Agente que ayudo en la llegada de Vozinha alucina con Arturo Vidal

Joan Compte también asistió a la presentación de Vozinha y se sorprendió con el cariño de los hinchas albos en su bienvenida en el Estadio Monumental.

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Pero para el español, que en su largo historial también cuenta con participación en la Kings League como entrenador de Porcinos, es hincha a muerte del Barcelona. Por lo que hubo un jugador que desató toda su devoción: Arturo Vidal. Al King lo vio brillar en el cuadro catalán y ahora pudo compartir con el capitán de Colo Colo.

“¡Leyenda chilena y colocolina, le guardamos gran recuerdo en Barcelona!”, recalcó en sus redes. Si hasta Fabrizio Romano aplaudió su publicación. Además de compartir con el Bicampeón de América se llevó de recuerdo su camiseta para lo que han sido semanas inolvidables.