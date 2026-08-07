Los Albos no contarán con Vozinha en el duelo ante los Cementeros en la 18° fecha.

La Liga de Primera vive una nueva apasionante jornada. En la 18° fecha el líder Colo Colo enfrenta a Unión La Calera, donde intentará seguir con su muy buen momento.

Los Albos están en lo más alto del torneo con 12 puntos de diferencia sobre Universidad Católica y Universidad de Chile. Muchos ya los dan por campeones, pero en Macul intentan no perder el foco e ir partido a partido en lo que resta de temporada.

¿Dónde ver a Colo Colo vs Unión La Calera?

Este encuentro podrá ser visto en TV por TNT Sports Premium, mientras que por streaming estará disponible en HBO Max.

¿A qué hora será el partido de la Liga de Primera?

El duelo entre Colo Colo y Unión La Calera será este domingo 9 de agosto a las 17:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

No estará Vozinha

Una de las grandes dudas que rodea a la llegada de Vozinha a Colo Colo es cuándo debutará. Era poco probable que fuera considerado para este encuentro contra Unión La Calera y todo indica que Fernando Ortiz no lo considerará en este choque.

Sin el portero de Cabo Verde, Gabriel Maureira seguirá a cargo de los guantes de los Albos. El joven meta tiene que jugárselo todo para demostrar que merece siendo el estelar en el equipo del Tano. Todo esto a la espera de la recuperación de Fernando de Paul. Linda pelea se viene en el arco de Macul.

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Unión La Calera está en el último puesto de la Liga de Primera y por esto, están obligados a sumar contra Colo Colo. En su cancha, en su pasto sintético, suelen ser un rival muy complejo. Intentarán darle problemas a los Albos.