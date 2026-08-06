Los azules reciben a los Árabes por la fecha 18 del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor Jugabet, enfrenta a Palestino por la Fecha 18 de la Liga de Primera, dos equipos que atraviesan un gran presente en el torneo.

La U llega tras dos triunfos consecutivos y con Eduardo Vargas como figura, resultados que la dejaron como única escolta de Colo Colo. Los árabes, vienen de vencer a Coquimbo Unido y marcha cuarto, a solo tres puntos del cuadro azul.

En Jugabet el triunfo de la U está pagando 1.93. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 17.000. El empate tiene un factor de 3.74 y la victoria de Palestino 4.34.

Nicolas Fernandez marcó el gol de la U contra Union San Felipe por Copa Chile

U. de Chile vs. Palestino: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Palestino juegan este domingo 9 de agosto, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 18 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Árabes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

ver también Programación Fecha 18 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

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Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…