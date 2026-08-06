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Universidad Católica recibe un duro golpe: Sebastián Arancibia queda casi descartado para la Libertadores

El defensor estará entre dos y tres semanas fuera por una lesión muscular, perdiéndose la llave de octavos ante Estudiantes de La Plata.

Por Franccesca Arnechino

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Daniel Garnero suma un nuevo problema en un momento clave de la temporada.
© Jonnathan Oyarzun/Photosport.Daniel Garnero suma un nuevo problema en un momento clave de la temporada.

Universidad Católica sigue sumando problemas en un complejo segundo semestre. A los irregulares resultados en la Liga de Primera, ahora se suma una baja que preocupa de cara al desafío más importante del año: los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según informó Bolavip, el entrenador Daniel Garnero perderá por lesión a Sebastián Arancibia, uno de los jugadores que se había consolidado como pieza importante en la defensa cruzada.

El zaguero sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral, dolencia que lo dejará fuera de las canchas entre dos y tres semanas, dependiendo de su evolución.

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Los plazos de recuperación dejan a Arancibia prácticamente descartado para el partido de ida frente a Estudiantes de La Plata, programado para el martes 11 de agosto en Argentina.

En Universidad Católica mantienen la esperanza de que el defensor pueda recuperarse a tiempo para la revancha, aunque todo dependerá de cómo responda durante su proceso de recuperación.

La baja representa un nuevo dolor de cabeza para Daniel Garnero, quien busca encontrar regularidad en un equipo que todavía no consigue victorias en la segunda rueda del campeonato nacional.

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Arancibia había mostrado un buen rendimiento cuando estuvo disponible, pero las lesiones han marcado buena parte de su trayectoria y nuevamente lo obligan a detener su continuidad justo antes de un compromiso decisivo.

Ahora, el cuerpo técnico deberá buscar alternativas para rearmar la última línea antes de una llave que puede marcar el rumbo de la temporada cruzada.

Recordemos, quela ida entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se disputará el 11 de agosto, mientras que la revancha será el 18 de agosto, ambos programados a las 20:30 horas.

En resumen…

  • Sebastián Arancibia sufrió una lesión en el bíceps femoral y estará entre dos y tres semanas fuera.
  • Universidad Católica perdería al defensor para la ida de los octavos de final ante Estudiantes de La Plata.
  • Daniel Garnero suma un nuevo problema en un momento clave de la temporada.
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