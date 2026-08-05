El club danés confirmó que Osorio es seguido por equipos europeos, aunque su futuro aún no está definido.

El futuro de Darío Osorio continúa siendo tema en el mercado de fichajes. El atacante chileno aún no define cuál será su próximo paso, pero desde FC Midtjylland reconocen que su nombre ya aparece en el radar de grandes clubes europeos.

El director deportivo de la institución danesa, Kristian Kjaer, abordó la situación del formado en Universidad de Chile en una conversación con el periodista Gianluca Di Marzio, donde también analizó el caso de Franculino Djú.

El dirigente destacó la importancia de ambos jugadores para el equipo y aseguró que sus rendimientos han despertado interés en distintos mercados, “Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Tanto él como Darío (Osorio) están siendo observados por los mejores clubes de Italia y de otros países”, señaló Kjaer.

Osorio continúa enfocado en su presente con Midtjylland – Getty

Osorio y el interés desde Italia

El directivo también recordó cómo fue la llegada del chileno al fútbol danés, explicando que en ese momento existía una fuerte competencia de clubes italianos por quedarse con sus servicios.

Sin embargo, Kjaer aseguró que Midtjylland le ofreció un escenario donde pudiera tener continuidad y seguir desarrollando su carrera, “Cuando lo fichamos, la competencia de los clubes italianos era muy fuerte. Pero entendió que, en lugar de arriesgarse a tener pocos minutos en la Serie A, aquí tendría la certeza de jugar”, comentó.

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Pese a la posibilidad de una futura salida, en el club danés no muestran preocupación. Entienden que parte de su proyecto consiste en potenciar jóvenes talentos y ayudarlos a dar el salto hacia las grandes ligas europeas.

“Nuestra fortaleza al hablar con un jugador reside en la oferta concreta que le presentamos. Representa el trampolín ideal: una organización que te desarrolla y te proyecta con éxito a las cuatro mejores ligas de Europa”, afirmó Kjaer.

Por ahora, Osorio continúa enfocado en su presente con Midtjylland, mientras los rumores sobre su próximo destino siguen creciendo en Europa.

En resumen…