El técnico de los Hispanos está chocho con el arribo del volante que milita en Puebla de México.

Unión Española sorprendió al fútbol chileno y está a detalles de fichar a Ángelo Araos. El más feliz con la noticia es Ronald Fuentes, quien ya lo ve en la cancha comandando su ataque.

Los Hispanos luchan por ascender y volver a la máxima categoría. Por lo mismo, saben que tienen que armar un buen plantel y aprovecharon el mercado de invierno a cabalidad. Ya sumaron a Nicolás Anelka Valencia y Franco Ratotti, pero van por un tercero.

Fuentes espera por Araos

Ángelo Araos, quien registra pasos por Universidad de Chile, Corinthians, Necaxa y Puebla, donde milita actualmente, llegará a Unión Española. El ex seleccionado nacional es el gran refuerzo de la Primera B y Ronald Fuentes festeja su fichaje en Santa Laura.

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“Es un volante ofensivo que puede jugar como mixto o como enganche. Sus características son las de un jugador que pide el balón, tiene llegada al arco y ojalá pueda ser ese aporte ofensivo que necesitamos”, indicó el entrenador.

“Tiene un cambio menos y eso nos permitirá tener más la pelota, porque la estamos perdiendo muy rápido, sobre todo en función de ataque. Nos puede ayudar a manejar mejor los momentos del juego“, detalló Chilenita.

Araos viene de jugar en Puebla. Imagen: Getty

Unión Española está en el 8° lugar con 25 puntos. Alrededor de la llegada de Ángelo Araos hubo una polémica: resulta que Enzo Riquelme acusó que estaba a una firma de los Hispanos, pero esta negociación se cayó por el arribo del ex seleccionado nacional.

“Es un tema que no me incumbe tocar. Era un jugador que estábamos siguiendo y ya no es tema. La prioridad era Ángelo, tuvimos la opción de traerlo y estamos contentos con eso“, cerró Ronald Fuentes.