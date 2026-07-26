El técnico hispano aseguró que no conocía la llegada del futbolista al plantel Proyección y confirmó que buscan sumar un nuevo extremo para reforzar su ataque.

Ronald Fuentes abordó lasituación de Cristóbal Chadwick en Unión Española, luego de que elfutbolista de Everton se incorporara al plantel de Proyección del conjunto hispano.

El entrenador fue consultado por la presencia del jugador en el club y reconoció que desconocía su llegada, además de aclarar que actualmente no forma parte de sus planes para el primer equipo.

“Yo no sabía que estaba acá. El otro día me lo presentaron, pero no sé en qué condiciones habrá venido al club”, señaló Fuentes en la previa del partido ante Deportes Recoleta.

Cristóbal Chadwick de Everton se incorporó al plantel Proyección del conjunto hispano – Photosport

Unión Española busca otro extremo

El técnico hispano fue tajante al referirse a la situación del atacante, “Acá en el primer equipo, por lo menos, yo no lo conozco. No tengo conocimiento de sus condiciones, así que por este momento nosotros estamos con los jugadores que tenemos. Chadwick en estos momentos no está en la consideración del plantel“, explicó.

Fuentes también confirmó que Unión Española continúa trabajando en la llegada de un nuevo refuerzo para la ofensiva, “Estamos viendo otro delantero, un extremo. Hemos visto a varios, hay uno que nos llama la atención y espero que esta semana podamos definirlo para que llegue lo antes posible”, comentó el estratega.

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También analizó a algunos de los jugadores que ya se sumaron al plantel. Sobre Nicolás Valencia, destacó su capacidad como volante central, tanto en solitario como acompañado, técnica, asociación y como lleva el juego hacia el campo rival.

En cuanto a Franco Ratotti, Fuentes explicó que contempla utilizarlo como centrodelantero retrasado o partiendo desde una banda, aunque con libertad para ubicarse por dentro.

En resumen