El atacante de 22 años, quien militó en los Ruleteros durante la temporada 2024, murió repentinamente "por un paro cardiorrespiratorio", según reportó su último club, Deportivo Italiano.

Everton de Viña del Mar trajo al delantero uruguayo Bruno Betancor a préstamo durante la temporada 2024. Le apodaban el Bola y contaba con el cartel de haber sido un prometedor atacante que tuvo un paso por Peñarol, pero este miércoles 22 de julio se informó de su sorpresivo fallecimiento.

Tenía 22 años y su club, el Deportivo Italiano Football Club dio a conocer la triste noticia, que de inmediato se viralizó en varios medios uruguayos. “Nuestro jugador acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio”, reportó el elenco que milita en la tercera categoría charrúa.

“Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club. Como dirías vos, primo Bola, hay que ver”, agregó el Deportivo Italiano, donde Betancor anotó dos goles en cuatro partidos. También había jugado en Fénix, Rentistas, Cerro, Cerrito y la reserva del Al Ain en los Emiratos Árabes Unidos.

Bruno Betancor presiona la salida de Dylan Escobar en Coquimbo Unido. (Andres Pina/Photosport).

Durante la mañana del jueves 23 de julio, varios clubes dejaron sus mensajes de apoyo por la muerte de Betancor. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al club Deportivo Italiano y los abrazamos en tan difícil momento”, escribió Peñarol en sus redes oficiales.

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Sorpresa y pesar en Uruguay por la muerte del ex Everton Bruno Betancor

Más de algún hincha de Everton recordó el único tanto que anotó Bruno Betancor con la camiseta de los Ruleteros. Uno de ellos lo compartió en X, donde dijo que “siempre recordaré cómo grité tu gol a Coquimbo Unido”. Un cabezazo potente que dejó como un manotazo estéril el esfuerzo de Diego Mono Sánchez.

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Defensor Sporting también se sumó a los mensajes de aliento para los cercanos del Bola Betancor. Hace un par de días, la cuenta @BraytomTV subió a Instagram una entrevista corta con el fallecido ariete charrúa, quien contó entre otras cosas a qué se debía su apodo.

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“Me lo puso mi abuelo cuando era chiquito por ser una bola”, expuso Bruno Betancor. El medio FIX Entertainment informó así la noticia mediante la periodista Ana Inés Martínez. Un hecho lamentable que enluta al fútbol uruguayo y, sobre todo, al Deportivo Italiano.

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También se sumó Everton a las muestras de tristeza por el fallecimiento de Betancor. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, amigos y excompañeros. Los acompañamos con respeto, afecto y un fraterno abrazo en este difícil momento”, escribió el cuadro Oro y Cielo en sus redes.

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