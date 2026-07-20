El ex delantero y entrenador de la selección inglesa falleció este lunes, según informó su familia en un comunicado.

Uno de los equipos que fue protagonista hasta el final en el Mundial 2026 fue Inglaterra, que se tuvo que conformar con quedar en el tercer lugar en el certamen planetario.

Los ingleses hicieron una buena Copa del Mundo, aunque sucumbieron contra Argentina en semifinales, por lo que fueron incapaces de volver a jugar una final, la que quedó en manos de España.

Los ingleses están de luto, porque un día después de finalizado el Mundial se supo la muerte de un histórico, puesto que falleció el ex seleccionado y entrenador Kevin Keegan.

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Familia de Kevin Keegan confirma la muerte del histórico ex jugador inglés

Kevin Keegan fue parte de la selección inglesa en el Mundial de 1982, mientras que dirigió al combinado británico entre 1999 y 2000, siendo el entrenador del equipo de Los Tres Leones durante la Euro 2000.

“Con inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de Kevin Keegan a la edad de 75 años. El exjugador y entrenador de la selección inglesa había estado luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa e hijas en sus últimos momentos”, explicó la familia de Keegan en un comunicado.

Kevin Keegan en su etapa de seleccionado inglés. Foto: Steve Powell/Allsport

Keegan hizo gran parte de su carrera en Liverpool, donde Mighty Mouse se convirtió en figura. También fue leyenda en Newcastle, donde aparte de ser jugador fue su entrenador en dos etapas diferentes.

Kevin Keegan tuvo notoriedad mundial a finales de la década del 70, puesto que fue doble ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979.

En síntesis

Inglaterra finalizó en el tercer lugar en el Mundial 2026.

finalizó en el tercer lugar en el Mundial 2026. Kevin Keegan , exfutbolista y entrenador inglés, falleció a los 75 años debido al cáncer.

, exfutbolista y entrenador inglés, falleció a los 75 años debido al cáncer. El legendario deportista ganó dos premios Balón de Oro en 1978 y 1979.