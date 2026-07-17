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Mundial 2026

Inglaterra con camarín roto: Figuras piden renuncia de Thomas Tuchel por “ratón”

Medios de ese país apuntan que Harry Kane y Jude Bellingham encabezan el "motín" dentro de los Tres Leones que exigen la salida del DT alemán.

Por Alfonso Zúñiga

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Jude Bellingham y Harry Kane piden la renuncia de Thomas Tuchel en Inglaterra.
© Getty ImagesJude Bellingham y Harry Kane piden la renuncia de Thomas Tuchel en Inglaterra.

Lo que se percibió como una sensación tras eliminar a Noruegaen cuartos de final, luego de perder ante Argentinaen semifinales del Mundial 2026 se convirtió en certeza: hay división total en el camarín de Inglaterra.

Es que la lamentable decisión del técnico alemán Thomas Tuchel de retroceder sus líneas tras abrir el marcador y permitir la remontada albiceleste, generó un quiebre casi definitivo con los jugadores, particularmente con sus principales figuras.

Según revela la cadena Sky Sports, tanto Jude Bellingham como Harry Kane, las principales figuras de Inglaterra en el Mundial, junto con el volante Declan Rice, exigieron que al término de la participación el estratega germano deje su puesto.

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La principal crítica del lado de los jugadores pasa por la decisión del DT alemán en el minuto 72, cuando decidió sacar de la cancha a Anthony Gordon, autor del primer gol, y poner en su lugar al defensor Ezri Konsa para jugar con línea de 5 en el tramo final del juego.

No están contentos con que haya optado por una defensa tan agresiva, con que haya jugado con cinco defensas y luego haya dado entrada a Nico O’Reilly”, en referencia a quien reemplazó a Rice en los 83′, antes que Inglaterra sufriera la remontada trasandina.

Muchos jugadores pensaron que fue un error fatal“, agrega la publicación para luego apuntar a que Bellingham y Kane como cabezas del grupo le exigieron a Tuchel que tras el duelo por el tercer puesto, este sábado ante Francia, renuncie y se vaya.

En síntesis

  • La derrota ante Argentina provocó un quiebre total en el camarín de la selección de Inglaterra.
  • Figuras como Harry Kane y Jude Bellingham culpan a Thomas Tuchel por su esquema defensivo.
  • Los referentes exigieron la salida del DT alemán tras disputar el tercer puesto frente a Francia.
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