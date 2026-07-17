Medios de ese país apuntan que Harry Kane y Jude Bellingham encabezan el "motín" dentro de los Tres Leones que exigen la salida del DT alemán.

Lo que se percibió como una sensación tras eliminar a Noruegaen cuartos de final, luego de perder ante Argentinaen semifinales del Mundial 2026 se convirtió en certeza: hay división total en el camarín de Inglaterra.

Es que la lamentable decisión del técnico alemán Thomas Tuchel de retroceder sus líneas tras abrir el marcador y permitir la remontada albiceleste, generó un quiebre casi definitivo con los jugadores, particularmente con sus principales figuras.

Según revela la cadena Sky Sports, tanto Jude Bellingham como Harry Kane, las principales figuras de Inglaterra en el Mundial, junto con el volante Declan Rice, exigieron que al término de la participación el estratega germano deje su puesto.

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Motín en Inglaterra: Piden la cabeza de Tuchel

La principal crítica del lado de los jugadores pasa por la decisión del DT alemán en el minuto 72, cuando decidió sacar de la cancha a Anthony Gordon, autor del primer gol, y poner en su lugar al defensor Ezri Konsa para jugar con línea de 5 en el tramo final del juego.

“No están contentos con que haya optado por una defensa tan agresiva, con que haya jugado con cinco defensas y luego haya dado entrada a Nico O’Reilly”, en referencia a quien reemplazó a Rice en los 83′, antes que Inglaterra sufriera la remontada trasandina.

“Muchos jugadores pensaron que fue un error fatal“, agrega la publicación para luego apuntar a que Bellingham y Kane como cabezas del grupo le exigieron a Tuchel que tras el duelo por el tercer puesto, este sábado ante Francia, renuncie y se vaya.

En síntesis