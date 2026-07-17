Han pasado unos días de la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026. Por eso, fue el momento para que Harry Kane y Jude Bellingham, figuras del semifinalista de la Copa del Mundo, se manifestaran.

El delantero del Bayern Múnich manifestó que “ninguna palabra es lo suficientemente grande en este momento para superar este vacío en el estómago. Estábamos cerca, muy cerca de otra final, pero no fue suficiente”.

“Sé que las expectativas son altas y con razón. Hemos estado llamando a la puerta durante 8 años, pero de nuevo nos falta la pieza final del rompecabezas. Ahí es donde tenemos que ir, procesarlo y encontrar una manera de mejorar“, lamentó Harry Kane.

“Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás. Tienes que luchar por ello, ser derribado, levantarte e irte de nuevo y eso es lo que haremos, no hay otra manera que seguir creyendo y presionando”, sumó.

Harry Kane y Jude Bellingham rompen el silencio tras la eliminación de Inglaterra

En tanto, Jude Bellingham escribió que “me estaba costaba mucho encontrar las palabras adecuadas para describir la eliminación y las últimas semanas, pero este mensaje de nuestro conductor en Kansas da justo en el clavo”.

El jugador del Real Madrid compartió un poema escrito por Michael Chandler. Además, pidió que “no dejemos que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Cuando estamos unidos, podemos lograr grandes cosas… ¡y lo haremos! ¡Los quiero!”.