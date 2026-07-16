Una inédita imagen muestra cuál fue el motivo que desencadenó la furia del jugador inglés contra el argentino.

Un polémico momento se vivió en plenas celebraciones de la selección de Argentina con su paso a la final del Mundial 2026, que tuvo como protagonista a Valentín Barco y Jude Bellingham.

Fue tras cerrar la épica victoria por 2-1 ante la selección de Inglaterra, que los campeones del mundo iniciaron todos los festejos dentro de la cancha, pero que la cámara justo captó un tremendo pape al jugador argentino.

Si bien en su momento se habló de la calentura del inglés, esto tenía un trasfondo que había pasado hace pocos minutos y que generó toda la controversia y posterior pelea.

Valentín Barco estuvo en la polémica tras el Argentina vs Inglaterra. (Photo by Tim Warner/Getty Images)

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Bellingham se la cobró al Colo Barco

El cachetazo de Bellingham al Colo Barco ha dado la vuelta al mundo, porque casi genera una pelea de proporciones tras la victoria entre Argentina e Inglaterra, donde los jugadores tuvieron que ser separados.

Pero una imagen captó el momento que inició toda la revuelta, que tiene que ver con una imagen que no se vio en la televisión, con el argentino entrando a la cancha a celebrar en la cara el tanto de la victoria albiceleste.

“Acá está la secuencia donde Bellingham va y le da un cachetazo de espalda al Colo Barco y se pudre todo. Pero miren el por qué del cachetazo, porque en el gol de Enzo Fernández el Colo entra a la cancha y le grita el gol en la cara a todos los ingleses, desquiciado”, detalló el Instagram de Darío Chabín.

“Por eso que se comió un churrasco hermoso; se ve que Bellingham quedó caliente del festejo de gol de Enzo Fernández y se sacó las ganas”, finalizó el argentino.

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