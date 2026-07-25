El fichaje de una de las figuras del Mundial 2026 cruzó fronteras y provocó la reacción de importantes medios internacionales, que destacaron la apuesta de los albos

Colo Colo remeció el mercado de fichajes al asegurar la incorporación de Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde y una de las grandes figuras del Mundial 2026.

El fichaje del portero caboverdiano ya fue confirmado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aseguró que el acuerdo está cerrado y que solo restan algunos detalles administrativos para oficializar su incorporación al cuadro albo.

Medios internacionales reaccionan al fichaje de Vozinha a Colo Colo

Su llegada al Cacique no solo llamó la atención en Chile, sino que también tuvo repercusión en la prensa internacional, que reaccionó al sorpresivo destino del experimentado guardameta.

TyC Sports fue uno de los primeros en reaccionar y tituló: “Bombazo: tras su histórica participación en el Mundial, Vozinha atajará en Colo Colo”.

Por su parte, Reuters destacó las declaraciones del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y señaló que: “Las actuaciones de Vozinha en la Copa del Mundo demostraban que merecía el fichaje, al tiempo que reconoció que la contratación también tenía un atractivo comercial para el equipo chileno”.

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En tanto, Fox Sports puso el foco en el desafío que tendrá el arquero en Chile: “En Colo Colo, Vozinha jugará bajo las órdenes del técnico argentino Fernando Ortiz, mientras el club de Santiago completa su plantilla para la próxima Copa Libertadores, el equivalente sudamericano de la Liga de Campeones de la UEFA“.

Desde Estados Unidos, The Score escribió: “Una de las estrellas revelación del Mundial tiene nuevo hogar en Chile: el portero caboverdiano Vozinha ha firmado contrato con Colo Colo, el equipo de fútbol más importante del país sudamericano”.

Vozinha llegó a acuerdo con los albos. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Mientras que el medio sudafricano SABC Sport destacó que: “Colo Colo incorpora a su plantilla a una de las historias de éxito más inspiradoras de la Copa del Mundo”.

Finalmente, el diario malasio Sarawak Tribune aseguró: “Un traspaso a Colo Colo permitiría a Vozinha continuar su carrera en uno de los clubes más laureados de Sudamérica, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre su futuro”.

La gran campaña de Vozinha en el Mundial 2026

Vozinha fue una de las grandes figuras de Cabo Verde en el Mundial. El experimentado arquero fue clave en la histórica campaña de su selección, que debutó en una Copa del Mundo y clasificó a los dieciseisavos de final tras empatar 0-0 con Arabia Saudita, 0-0 con España y 2-2 con Uruguay, resultados que le permitieron avanzar como segundo del Grupo H.

El portero fue una de las grandes figuras del Mundial. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

En la fase eliminatoria estuvo muy cerca de dar el gran golpe frente a Argentina, pero los africanos terminaron cayendo por un ajustado 3-2. Gracias a sus destacadas actuaciones, además, el portero fue elegido en el XI ideal del torneo.