El arquero de la selección de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, ya tiene fecha para arribar al país y completar los exámenes médicos antes de convertirse oficialmente en refuerzo de Colo Colo.

Colo Colo dio uno de los grandes golpes del mercado de fichajes al asegurar la incorporación de Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde y una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. El experimentado portero vivirá su primera experiencia en el fútbol sudamericano defendiendo la camiseta del Cacique.

La noticia fue confirmada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien señaló a los medios: “Tenemos un acuerdo. Se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante”.

¿Cuándo llega Vozinha a Chile?

Según pudo averiguar DaleAlbo, el guardameta arribará al país el martes 28 de julio para someterse a los exámenes médicos y completar los trámites previos a la firma de su contrato.

Actualmente, el portero disfruta de unas vacaciones tras su participación en el Mundial junto a la selección de Cabo Verde, donde ha aprovechado de descansar en su país natal.

La gran campaña de Vozinha en el Mundial 2026

Vozinha fue una de las grandes figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026. El combinado africano disputó por primera vez una Copa del Mundo y firmó una campaña histórica al avanzar a los dieciseisavos de final.

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En esa instancia estuvo muy cerca de dar uno de los grandes batacazos del torneo frente a Argentina. Pese a la destacada actuación del arquero, los africanos terminaron cayendo por un ajustado 3-2 ante la Albiceleste, dejando una gran impresión durante toda la competencia.

Además de la gran campaña como grupo, Vozinha brilló individualmente y tras el término del Mundial ingresó al equipo ideal de la FIFA como el mejor portero.

Vozinha brilló en el Mundial 2026/Getty Images)

La carrera de Vozinha

El portero comenzó su carrera en Cabo Verde, donde defendió las camisetas de Batuque FC y CS Mindelense. En 2012 dio el salto al extranjero para fichar por Progresso do Sambizanga de Angola, aunque dos años más tarde regresó a su país.

Posteriormente desarrolló gran parte de su carrera en Europa. Pasó por el FC Zimbru Chișinău de Moldavia, Gil Vicente de Portugal y AEL Limassol de Chipre, club en el que permaneció entre 2017 y 2022.

Más tarde defendió al AS Trenčín de Eslovaquia y, en 2024, se incorporó al GD Chaves de la Segunda División de Portugal, elenco con el que terminó su vínculo recientemente.