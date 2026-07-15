La Albiceleste quiere meterse en una nueva final del Mundial. Para eso, tendrán que vencer a un difícil elenco británico.

Tremenda semifinal que nos espera este miércoles. Argentina e Inglaterra se ven las caras en Atlanta, por la segunda semifinal del Mundial 2026. El ganador jugará ante España, que este martes venció por 2-0 a Francia.

Argentina viene de clasificaciones complicadas. El elenco de Lionel Scaloni ha tenido que batallar para meterse en las semifinales, pese a tener un camino en el que no habían grandes selecciones. Además, el VAR ha sido una especie de aliado, aunque esta opinión puede ser debatible.

Por otro lado, los británicos vienen de menos a más. Una primera fase compleja, en la que incluso empataron ante Ghana, hacía presagiar que sería un Mundial difícil para los dirigidos por Tuchel. No obstante, en el último duelo ante Bélgica se vio lo mejor de los Three Lions.

Hay ambiente en Atlanta | Getty Images

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