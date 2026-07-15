Tremenda semifinal que nos espera este miércoles. Argentina e Inglaterra se ven las caras en Atlanta, por la segunda semifinal del Mundial 2026. El ganador jugará ante España, que este martes venció por 2-0 a Francia.
Argentina viene de clasificaciones complicadas. El elenco de Lionel Scaloni ha tenido que batallar para meterse en las semifinales, pese a tener un camino en el que no habían grandes selecciones. Además, el VAR ha sido una especie de aliado, aunque esta opinión puede ser debatible.
Por otro lado, los británicos vienen de menos a más. Una primera fase compleja, en la que incluso empataron ante Ghana, hacía presagiar que sería un Mundial difícil para los dirigidos por Tuchel. No obstante, en el último duelo ante Bélgica se vio lo mejor de los Three Lions.
Hay ambiente en Atlanta | Getty Images
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En vivo
¡Empezó el partido!
Se mueve la pelotita en Atlanta. Ya juegan Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026.
Los árbitros del encuentro
No se escucha ni la música del himno de Inglaterra
"¡El que no salta es un inglés!", grita todo el estadio de Atlanta.
¡Equipos a la cancha!
Entrando a la cancha las selecciones de Inglaterra y Argentina.
Uno que revive un partidazo
Ayala es parte del cuerpo técnico de la actual Selección de Argentina. Además, fue el que pateó el último penal de los trasandinos en la clasificación Albiceleste ante Inglaterra en Francia 1998.
Calentamiento en Atlanta
Camino de Argentina a las semifinales
Argentina clasificó invicto en el Grupo J del Mundial. Venció a Argelia (3-0), a Austria (2-0) y a Jordania (3-1).
Después, en 16avos, sufrió para ganarle a Cabo Verde (3-2) y en octavos también hubo sufrimiento con el 3-2 ante Egipto.
Por último, en los cuartos de final, Argentina venció a Suiza por 3-1.
Camino de Inglaterra a las semifinales
Inglaterra estaba en el último grupo del Mundial. Allí, venció a Croacia por 4-2, empató con Ghana sin goles y, por último, venció a Panamá por 2-0.
Luego, le ganó a RD Congo, apenas 2-1, en 16avos de final (partido en el que iban perdiendo desde temprano). En octavos, vencieron a México por 3-2.
Por último, ante Noruega, ganaron 2-1 en cuartos de final. El gol del empate, eso sí, estuvo marcado por una pelota que dio en el cable de la cámara aérea.
Pifias para los ingleses
Atlanta se llena de argentinos. Y, por supuesto, los ingleses se llenan de pifias en su entrada al calentamiento pre competitivo.
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La oncena de Argentina
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Así se parará Inglaterra
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Cruces emblemáticos
Argentina e Inglaterra se han enfrentado en tres ocasiones en mundiales, después de la Guerra de Las Malvinas.
La primera fue la de aquel Gol del Siglo y la Mano de Dios, en los cuartos de final de México 86, cuando Argentina venció por 2-1.
Luego, en Francia 1998, el partido por los octavos de final se definió desde los doce pasos y, nuevamente, fue la Albiceleste la que vencío.
Por último, en Corea/Japón 2002 se encontraron en la fase de grupos e Inglaterra ganó por la mínima ante la selección entonces dirigida por Marcelo Bielsa.
Hay ambiente en Atlanta
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Una sorpresa en Argentina
La Albiceleste hace cambios en su alineación. No jugará Fernando De Paul, que era uno de los fijos en el esquema de Lionel Scaloni. En su lugar entra Giovanni Simeone.
Bienvenid@s minuto a minuto de Argentina vs Inglaterra
¡Tulio, estamos al aire!
Se viene la segunda semifinal del Mundial 2026. Si ayer fue España la que clasificó heroicamente a la final, tras derrotar por 2-0 a Francia, ahora es el turno de Argentina e Inglaterra para definir al segundo finalista.
Los trasandinos vienen de varias polémicas arbitrales y un camino más bien pavimentado, mientras que los británicos han podido ir de menos a más en esta Copa del Mundo.
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