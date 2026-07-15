Antes del inicio del encuentro ya había polémica entre la Albiceleste y la selección de los Tres Leones.

Se esperaba una fuerte tensión en el partido entre Argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo 2026. Lamentablemente ha estado a la altura de lo esperado, llegando a serias faltas de respeto.

Entre lo importancia de la semifinal de un torneo a este nivel, sumado a la rivalidad que nació por la Guerra de las Malvinas y el recuerdo de “La Mano de Dios”, han generado una atmosfera poco acostumbrada en el fútbol de selecciones.

El canto contra Inglaterra

Toda la previa ha tenido bastante morbo y esto aumentó desde el momento que ambos países pisaron el terreno de juego. Argentina e Inglaterra se formaron para cantar sus respectivos himnos en el Mercedes Benz Arena de Atlanta.

Claro que cuando fue el turno de los ingleses de entonar su canción patria, llegó la polémica. Los hinchas de la Albiceleste, que son mayoría en el estadio, se hicieron sentir de mala manera al pifiar fuertemente durante el himno de su rival de esta tarde.

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Por si fuera poco, las pifias no fueron suficientes. Los argentinos comenzaron a cantar “el que no salta, es un inglés”. La cara de asombro de los jugadores ingleses lo decía todo. No es habitual que se vea esta hostilidad ante un rival en Copa del Mundo, algo que sí sucede entre los clásicos de clubes.

Como era de esperar, en el partido la tensión ha sido de la misma manera. Muchas faltas y juego cortado que no han permitido ver un fútbol fluido entre dos países que tienen muy buenos jugadores. Por ahora la enemistad desborda al buen trato de balón.

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El ganador entre Argentina e Inglaterra disputará la gran final de Copa del Mundo 2026 ante España. Este encuentro será el domingo 19 de julio a las 15:00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.