La FIFA aumentó el reconocimiento económico para el país que se quede con el título planetario.

La Copa del Mundo 2026 llegará a su final este fin de semana. Ese día no solo el título estará en juego, sino que también un millonario premio económico a repartir para el campeón.

El torneo que reúne a las mejores selecciones del planeta se está apagando y solo un par de partidos nos separan de la conclusión de esta nueva edición. Pese a las críticas iniciales, el aumento a 48 participantes terminó siendo todo un éxito, aunque las pausas de hidratación y los arbitrajes siguen generando ruido.

El premio al campeón del Mundial 2026

Es sabido que no solo el orgullo deportivo está en juego en la Copa del Mundo 2026. Alrededor del balón no solo está el verde del césped, sino que también el del dinero. Son muchos los dólares los que están en disputa en la competición organizada por la FIFA.

El aumento de países participantes ha traído consigo más partidos, más transmisiones, más entradas y más auspiciadores. Con el crecimiento de las ganancias, también subió el premio económico que se embolsará el ganador del torneo.

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El campeón de la Copa del Mundo 2026 se llevará ¡50 millones de dólares! Será el premio económico más grande en la historia del torneo. Esto además considera un significativo aumento respecto a lo entregado en Qatar 2022, donde Argentina se llevó 42 millones de la divisa estadounidense.

El monto que da la FIFA supera largamente a otras competiciones. Por ejemplo, el PSG por conquistar la UEFA Champions League en este 2026 recibió 27 millones de dólares. España ganó poco más de 30 millones de dólares por levantar la Eurocopa en 2024, mientras Argentina recibió 16 millones de la divisa estadounidense.

Gianni Infantino con la Copa del Mundo. Imagen: Getty

España es el primer país clasificado a la final de la Copa del Mundo 2026 y espera rival entre Argentina e Inglaterra. La definición por el título y los 50 millones de dólares será este domingo 19 de julio a las 15:00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.