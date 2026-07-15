El histórico ex goleador galo analizó la clara victoria de La Roja ante su país en las semifinales del Mundial 2026.

Una exhibición de fútbol dio este martes España en Dallas. El equipo de Luis de la Fuente fue muy superior e hizo ver muy mal al gran candidato para ganar el Mundial 2026, Francia, y clasificó a la final de la cita planetaria.

La Roja manejó las acciones desde el toque en la mitad de la cancha y venció por un claro 2-0, gracias a los goles de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro.

Los españoles manejaron las acciones de principio a fin, de hecho, el súper ataque francés liderado por Kylian Mbappé no se creó ninguna ocasión clara de gol ante el portero Unai Simón.

ver también ¿Se ven las caras en la final? La reacción de Argentina tras la victoria de España sobre Francia en el Mundial 2026

Thierry Henry explica la supremacía de España ante Francia

España ha demostrado una gran supremacía ante Francia en los últimos partidos oficiales, de hecho, le ganó los tres duelos más recientes y ahora va a la final del Mundial.

El ex goleador francés Thierry Henry, quien ahora trabaja como comentarista de Fox Sports en Estados Unidos, explicó la derrota que sumó su país ante La Roja.

“La reputación no te salva. Para estar en una final del Mundial, debes quererlo y Francia parece que no lo quiso. Pero también jugaron ante un rival maravilloso. España es una idea trabajada, generosa y perfecta. Merecen estar en la final“, dijo sin rodeos Titi.

Kylian Mbappé no pudo llegar a la final. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

“Hay que entender que el balón debe moverse. Todos tienen que mantenerse en su posición. Confía en tus compañeros y deja que el balón circule. Aquí se puede ver cómo se abren constantemente para atraer al rival. Hay movimiento. Nadie permanece todo el tiempo en el mismo sitio. Ves a los jugadores moverse, pero cada uno ocupa la zona en la que debe estar”, explicó el ex ariete.

Francia se quedó con las ganas de jugar una nueva final y debe conformarse con disputar el partido por el tercer lugar, en tanto, España espera al ganador entre Argentina e Inglaterra para disputar el cetro del mejor del Mundial 2026.