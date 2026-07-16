El mecanismo de acreditación fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General Extraordinaria de la CORFUCH y es así cómo el proceso avanza mientras el control accionario de Azul Azul permanece embargado y sin resolución judicial a la vista.

La Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (CORFUCH) puso en marcha la Campaña de Validación de Socios Históricos, un proceso destinado a reincorporar al padrón a todos los hinchas azules que fueron socias y socios de la institución con anterioridad a la quiebra y que hoy no figuran en los registros vigentes.

Según la base de registro, son más de 29.000 las personas que pueden recuperar su condición de socio, tras quedar fuera de los padrones por efecto de la quiebra de U de Chile. El proceso inició el 12 de julio y se extenderá hasta el 30 de septiembre próximo, a través de la página de la CORFUCH.

Tras la constitución de sus órganos y la recuperación de su funcionamiento regular, CORFUCH inicia la etapa de fortalecimiento, reconstrucción de su base social y consolidación de un espacio propio para los hinchas azules.

“Buscamos recomponer la base social de sus hinchas, pretendiendo volver a ser un club que tiene una ligazón con la Universidad de Chile, que respeta sus valores”, señaló Reinardo Gajewski, Secretario General de la CORFUCH.

Certeza institucional en un escenario incierto tras la crisis de SARTOR

La campaña se despliega en un momento particular para el club del Romántico Viajero. El paquete accionario mayoritario de Azul Azul se encuentra embargado en el marco del proceso judicial derivado del caso Sartor, cuyo desenlace aún no tiene fecha. A ello se suma un directorio recientemente renovado con Cecilia Pérez a la cabeza, tras la salida de Michael Clark, y compromisos de infraestructura sin plazos definidos.

En ese escenario, la Corporación exhibe una situación distinta. Sus órganos están constituidos, su funcionamiento es regular y sus definiciones se adoptan donde corresponde: en la Asamblea General de Socios, que aprobó este proceso por unanimidad. La reactivación institucional, que durante años fue una aspiración, hoy es un hecho verificable.

“Los socios son el único activo del club que ningún tribunal puede embargar”, afirmó Jorge Tapia, vocero de la Agrupación de Socias y Socios CORFUCH. “Por eso fortalecer el padrón no es un trámite administrativo, es asegurar que, pase lo que pase, la Universidad de Chile siga teniendo una casa que le pertenezca a sus hinchas”.

Un padrón sólido de cara a las elecciones

La Campaña de Validación de Socios Históricos adquiere especial relevancia en la antesala de las elecciones que la Corporación celebrará hacia fines de 2026. Un padrón completo y depurado es condición de una elección legítima: define quiénes tienen derecho a voto y, por lo tanto, la representatividad de quienes resulten electos.

Desde la Corporación subrayan que el proceso no está asociado a una candidatura o algún sector. Su objetivo es que ningún socio histórico quede fuera del padrón por un problema administrativo heredado de la quiebra, y que la próxima elección se realice sobre una base social lo más amplia y fidedigna posible.

“Un socio que no está en el padrón es un socio sin voz. Esta campaña es, ante todo, una restitución de derechos”, explicó Andrés Jaque, Presidente de la Comisión Validadora de Socios Históricos.