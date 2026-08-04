Los equipos definieron el grupo F del torneo, donde ya tienen rivales confirmados para la ronda de los 16 mejores.

La Copa Chile 2026 sigue avanzando para terminar la fase de grupos, donde ahora correspondió la clasificación de Ñublense y Curicó Unido a los octavos se final del torneo, donde ya tienen rivales.

Fue el conjunto chillanejo el que se quedó con el grupo F, luego de vencer por 1-0 a Rangers en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, con un solitario tanto de Bastián Muñoz, cuando el reloj marcaba los 91 minutos.

Una anotación muy importante, porque les permitió quedarse con el primer lugar de la zona, lo que los emparejó en la ronda de los 16 mejores equipos ante Deportes Puerto Montt.

Curicó Unido también se metió en los octavos: goleó a la U de Conce

Por otro lado, Curicó Unido se hizo muy fuerte para derrota por un marcador de 3-1 ante Universidad de Concepción, lo que le permitió pasar en el segundo lugar del grupo F.

Con goles de Cristian Bustamante, Mauro Lopes y nuevamente Bustamante, además del descuento de Adolfo Neira, los torteros avanzaron y también tienen rival definido.

Curicó Unido chocará ante Deportes Concepción en la ronda de los 16 mejores, en un equipo que avanza muy bien de la mano del técnico Fernando Díaz en Primera.

Tabla de posiciones

Mira como queda el cuadro de octavos de final:

Mira el compacto de Ñublense vs Rangers: