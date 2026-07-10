Le dicen Viruta y fue clave para la salida de Mario Salas en 2020. Será compañero de un exjugador del Cacique en su flamante equipo del fútbol charrúa, donde encontrará varios 'conocidos' en Chile.

El ex Colo Colo Mathias Cardacio apareció como alternativa a tomar un cargo importante en Uruguay luego de la salida de Marcelo Bielsa. Pero aunque no lo crean, no es el único lazo reciente entre los albos y el fútbol charrúa. Aunque hay que remontarse varias campañas para comprender el último.

Se trata del experimentado centrodelantero Diego Vera, quien disputó 36 partidos en Curicó Unido y anotó 10 goles. Uno de esos festejos fue clave para la destitución de un director técnico del Cacique. Todo ocurrió en el estadio La Granja, donde el experimentado Viruta celebró ante los albos.

Aunque aquel lunes 24 de febrero de 2020 vistieron de negro. El equipo adiestrado por Mario Salas cayó 1-0 ante los Torteros gracias a esa solitaria anotación de Vera. Eso terminó con la salida del Comandante, quien con aquella derrota encadenó cuatro caídas.

Diego Vera celebra el gol de Curicó ante Colo Colo en la despedida del Comandante Salas. (Andres Pina/Photosport).

“Sigo con la idea de revertir este momento. Quiero seguir luchando”, afirmó Salas al cabo de ese traspié en la región del Maule. Un registro que colmó la paciencia de Aníbal Mosa y el directorio de Blanco y Negro. Pues bien, los años han pasado. Dicen que no en vano.

Mario Salas en aquel duelo frente a Curicó que sentenció su suerte en los albos. (Andres Pina/Photosport).

Pero Vera sigue activo en el fútbol charrúa, donde fue anunciado en su nuevo equipo. El incombustible goleador, quien jugó tres veces por la selección adulta de Uruguay, recibió una calurosa bienvenida de River Plate, donde firmó un contrato hasta fin de año. “Bienvenido al Darsenero, Viruta”, escribió el club en sus redes sociales.

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Colo Colo y Uruguay han estado muy ligados en los últimos días y no sólo por Cardacio, también por la negociación que los albos tienen para fichar al golero Santiago Mele, quien fue uno de los tres arqueros que Bielsa citó al Mundial 2026.

A más de algún albo le viene el recuerdo de Diego Vera por la derrota que sentenció el ciclo de Mario Salas como DT del Cacique en esa temporada aciaga que terminó con el equipo al borde del descenso y con Pablo Solari como salvador icónico gracias a ese tanto frente a Universidad de Concepción.

Diego Vera le anotó a Palestino también en su paso por Curicó Unido. (Ramon Monroy/Photosport).

Luego de su paso por Curicó Unido, Viruta Vera jugó en varios clubes de su país: Defensor Sporting, Racing, Colón FC, CA Atenas y Central Español, el último club que defendió antes de pasar al River Plate charrúa, donde recaló en un plantel de varios conocidos en Chile.

Por ejemplo, el portero Damián Frascarelli, quien jugó en Ñublense. También está Gabriel Costa, quien estuvo un buen tiempo en los albos. Y Carlos Rodríguez, zaguero central que pasó por Deportes Iquique, al igual que el mediocampista Santiago Romero, quien además de los Dragones Celestes jugó en O’Higgins.

Gabriel Costa será compañero de Diego Vera en River de Uruguay. (Javier Salvo/Photosport).