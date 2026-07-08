En Colo Colo quieren contratar un arquero de categoría y el apuntado es Santiago Mele, por quien hay interés real.

En Colo Colo no quieren pasar malos ratos el segundo semestre y asegurar el título del torneo nacional, por lo que la idea es reforzarse con jugadores de categoría.

Fernando Ortiz señaló públicamente que quiere un arquero para el plantel, pues le preocupa pelear el campeonato con un inexperto Gabriel Maureira, que recién debutó hace un par de meses.

Por lo mismo es que irán a la carga por Santiago Mele, meta uruguayo de 18 años que actualmente juega en Rayados de Monterrey.

La oferta de Colo Colo por Santiago Mele

Eso es lo que informa desde México el comunicador Arath Uva, que trabaja en Fútbol sin Fronteras, asegurando que desde el Monumental incluso ya hicieron llegar la oferta al cuadro azteca.

Santiago Mele es pretendido en Colo Colo

“Colo Colo ha mandado una oferta formal a Rayados por Santiago Mele”, indica el posteo que realizó en la red social y en la que es bastante activo en tema de mercado.

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Incluso dio a conocer detalles de la operación que quiere concretar el Cacique. “Préstamo por un año con opción a compra, el conjunto chileno dispuesto a hacerse cargo de un 50% del salario”.

También señala que “el aspecto de comprar la carta, aún puede definirse mientras avance la negociación” y que se trata de una “propuesta muy similar como la hecha en su momento por Sebastián Vegas”.

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Entre ambos clubes hay buena relación justamente desde la llegada del zaguero el año pasado, por lo que ahora solo deben seguir negociando para que Ortiz cierre a un refuerzo importante, pues tiene pasos por Junior de Barranquilla y Unión de Santa Fe. Además, ha sido seleccionado uruguayo en la era Bielsa.