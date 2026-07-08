El golero charrúa que fue al Mundial 2026 es uno de los futbolistas que Monterrey quiere dejar ir en esta ventana de traspasos, algo que puede serle muy útil a Blanco y Negro y el Tano Ortiz en la búsqueda desesperada de un golero para reforzar el puesto. ¡Revisa los montos!

Es un hecho que Colo Colo busca un arquero en este mercado de fichajes y también lo es que ya mandó una oferta para quedarse con los servicios de Santiago Mele. El arquero uruguayo, uno de los tres que Marcelo Bielsa llevó al Mundial 2026, es el apuntado por Fernando Ortiz.

Y en el Cacique pueden frotarse las manos con la posibilidad de que Mele desembarque en el estadio Monumental, donde ya jugó por Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores 2024. El Monterrey de México tiene decidido reducir holgadamente su masa salarial.

Por eso mismo, en la directiva de Blanco y Negro ven muy factible la posibilidad de que todo se concrete. Aunque Mele está lejos de ser uno de los que más gana en el vestuario de los Rayados, la intención de la directiva es dejarlo salir en esta ventana de traspasos.

El uruguayo Santiago Mele tiene 28 años y ha disputado 20 partidos en el Monterrey, donde recibió 31 goles. (Leopoldo Smith/Getty Images).

Según reportó Fútbol Total a mediados de mayo, la plana mayor del cuadro regiomontano determinó sacar del plantel a los salarios más elevados. Ya se desprendió del español Sergio Canales, quien percibía 5,5 millones de dólares al año. El volante ofensivo regresó al Racing de Santander, club donde se formó.

Y que acaba de ascender a la primera división española. Otro que apunta a salir es el francés Anthony Martial, aquel delantero que jugó en el Manchester United de Inglaterra. El ariete de 30 años percibe cuatro millones de la divisa americana por temporada. Casi 10 millones entre dos futbolistas. Eso sí, el citado medio también destacó los emolumentos de Mele.

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El sueldo de Santiago Mele que Colo Colo ofrece pagar a medias

Según el reporte de Arath Uva desde México, Colo Colo dejó sobre la mesa una propuesta para fichar a Santiago Mele, el tercer arquero de Uruguay en la última Copa del Mundo. “Es un préstamo por un año con opción de compra y el equipo chileno está dispuesto a hacerse cargo del 50 por ciento del salario”, informó el citado comunicador.

La negociación está en curso y Uva también informó que “es una propuesta muy similar a la que en su momento hicieron por Sebastián Vegas”, zurdo zaguero central que estuvo cedido un año en los albos. Y hay una consulta que cae de madura en este panorama.

Sebastián Vegas estuvo en Colo Colo durante 2025. Hoy está cedido en el León de México. (Andres Pina/Photosport).

¿Cuánto dinero percibe mensualmente Mele en los Rayados? Según Fútbol Total, son 700 mil dólares por temporada los que cobra el meta charrúa. Vale decir, unos 54 millones 283 mil pesos cada 30 días de trabajo. Si se concreta la oferta presentada por el Cacique, Blanco y Negro tendría que abonarle poco más de 27 millones de pesos chilenos cada mes. Fernando Ortiz ya dijo que quiere a los refuerzos antes del viaje a Colombia. El tiempo dirá…

Santiago Mele enfrentó a Chile en las Eliminatorias 2026 en el Estadio Nacional. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

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Así atajó Santiago Mele en el Monterrey de México